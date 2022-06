Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Fórmula 1, o norte-americano Alexander Rossi conquistou a pole position para a etapa de Road America da IndyCar. O representante da equipe Andretti desbancou a concorrência no Wisconsin neste sábado e larga da posição de honra no domingo, às 13h30.

Compatriota do pole, Josef Newgarden, da Penske, salta de segundo, à frente do atual campeão Álex Palou, espanhol da Chip Ganassi. Seu companheiro sueco Marcus Ericsson, vencedor da Indy 500, é o quarto, à frente do norte-americano Colton Herta (Andretti) e do mexicano Pato O'Ward (McLaren)

O francês Romain Grosjean, destaque com a equipe Dale Coyne em sua temporada de estreia em 2021 e piloto da Andretti em 2022, larga do sétimo lugar no circuito do Wisconsin, definido pelo ex-F1 como "a Spa-Francorchamps" dos Estados Unidos.

O sueco Felix Rosenqvist, ex-Fórmula E, parte do oitavo posto com a Arrow McLaren SP. Atrás dele, quem aparece é o neozelandês Scott McLaughlin, astro ex-V8 Supercars, da Austrália, e destaque da Penske neste ano, após adaptar-se à IndyCar como rookie em 2021.

Quem completa o top 10 é o multicampeão Scott Dixon, compatriota de McLaughlin e piloto da Chip Ganassi. O 11º lugar do grid é de Simon Pagenaud, campeão de 2016 e vencedor da Indy 500 em 2019.

O 12º e último colocado do Q2 foi o britânico Callum Ilott (Juncos Hollinger Racing), ex-Fórmula 2, piloto reserva da equipe Alfa Romeo na F1 e integrante da academia de jovens talentos da escuderia Ferrari.

