Indy: Pato O'Ward "arranca" vitória no fim da corrida em Detroit

O que parecia ser uma corrida perfeita para Josef Newgarden em Detroit terminou com um piloto roubando a cena nos últimos momentos. Pato O'Ward venceu a segunda prova do fim de semana da IndyCar, disputada neste domingo (13), ao ultrapassar o piloto da Penske na 68ª volta.

A vitória o colocou na liderança do campeonato e ainda o fez ser o primeiro da temporada a ganhar mais de uma vez. Álex Palou completou o pódio ao tomar o terceiro lugar de Colton Herta no final.

A corrida

Na largada, Newgarden manteve a liderança, enquanto Herta tentava segurar o ataque de Rinus Veekay pela segunda colocação. O holandês chegou a ameaçar nas primeiras curvas, mas o americano conseguiu manter a posição. Enquanto isso, Scott Dixon, Romain Grosjean e Alexander Rossi protagonizavam uma boa disputa no meio do bolo.

Pouco depois, um toque entre os carros do pelotão de trás, Sebastien Bordauis passou por cima da zebra, perdeu velocidade e James Hinchcliffe, que vinha o seguindo, reduziu drasticamente. Sobrou para Max Chilton, que bateu no carro do canadense e perdeu a asa dianteira.

Com bandeira amarela sinalizada e safety car na pista, oito carros aproveitaram para trocar os pneus, enquanto o britânico colocava uma nova peça.

A corrida foi retomada na volta 5, Newgarden e Herta não foram ao pit stop e se mantiveram nas primeiras posições. Já Veekay fez a parada e caiu para o fim da fila. O piloto da Penske não sofria ameaça na liderança e estava mais de dois segundos à frente. Fechavam o top 5 Alex Palou, Graham Rahal e Alexander Rossi, que apresentava problemas no carro após leve toque em Grosjean.

Na 14ª volta, Dixon aproveitou o baixo rendimento do americano e o ultrapassou pela quinta colocação. Logo atrás, vinham Santino Ferrucci e Pato O'Ward escalando o pelotão. Não demorou muito para eles passarem por Rossi.

Enquanto isso, os dois primeiros da corrida de sábado Marcus Ericsson e Rinus Veekay disputavam posições no fim do grid. O holandês fechou a porta e tocou no sueco, que quase foi para a parede. Resultado: problemas no pneu de Veekay e pit stop forçado para ele. O piloto da Chip Ganassi continuou na pista.

O top 5, formado Newgarden, Herta, Palou, Rahal e O'Ward foi aos boxes na volta 20 e retornou na mesma ordem, com apenas alguns pilotos que estenderam a janela no meio deles. O único que voltou na mesma colocação de fato foi o líder, que não precisou enfrentar problemas com o tráfego.

O que parecia um deja-vu de sábado se formava na 23ª volta, Takuma Sato e Ericsson se aproximavam da ponta graças aos seus pit stops durante o safety car, o japonês ocupava o quarto lugar e o sueco era sexto. No entanto, a ameaça não durou muito tempo, Sato rapidamente perdeu rendimento com os pneus de faixa vermelha e foi aos boxes na volta 27, enquanto Ericsson fez a troca na 29.

Com isso, os cinco primeiros voltaram a ocupar as posições reais, com exceção de O'Ward, que foi ultrapassado por Dixon e perdeu a quinta colocação. Newgarden seguia na ponta sem ameaça desde o começo. Ainda restava mais uma rodada de pit stops e os próximos pneus do americano seriam os de faixa vermelha.

O segundo colocado Herta foi para os boxes na volta 45 e o líder fez sua parada logo na seguinte. O piloto da Andretti, com pneus de faixa preta, tinha melhor ritmo e conseguiu tirar boa diferença antes da janela. Eles voltaram a três segundos um do outro.

Apenas seis giros depois, os dois estavam colados e a única coisa que o piloto da Penske podia fazer era tentar se segurar na ponta até o fim da corrida.

Na 53ª volta, um respiro para Newgarden. Jimmie Johnson rodou na Curva 2 e não conseguiu voltar para a corrida. O safety car foi acionado e agora Herta não poderia apenas pensar em atacar pela primeira posição, mas também lidar com Palou, Rahal, Dixon e O'Ward que completavam, muito próximos, o top 6.

Bandeira verde na volta 58 e Pato O'Ward tomou o quinto lugar do hexacampeão, enquanto Newgarden conseguiu manter a liderança e abrir vantagem. Já Colton Herta foi ameaçado por Álex Palou até outro incidente interromper a corrida. Falha mecânica no carro de Grosjean e mais uma vez o safety car entrava em cena.

Pista liberada com sete voltas restantes e mais uma vez O'Ward ganhava posições ao tomar a quarta colocação de Graham Rahal e a terceira de Álex Palou. O mexicano logo alcançou Herta e, com isso, Newgarden conseguia abrir diferença.

O piloto da Arrow McLaren deixou o americano da Andretti para trás e se tornou a maior ameaça do líder. No entanto, Herta seguia na cola e os três primeiros faziam uma grande disputa pela vitória.

Na 68ª volta, O'Ward conseguiu a ultrapassagem e assumiu a liderança para vencer a corrida de forma heróica. Newgarden não conseguiu disputar e teve que se preocupar em segurar o pódio, pois o mexicano abriu mais de cinco segundos rapidamente. Mais atrás, Palou deixava Herta para trás e arrancava um terceiro lugar.

Classificação final

