Josef Newgarden não deu chance aos rivais no treino classificatório da segunda corrida do fim de semana em Detroit da IndyCar. O piloto da Penske foi o mais rápido do Fast 12 e baixou em mais de um segundo e meio o tempo de Pato O'Ward, que largou na frente no sábado (12).

É a primeira pole da equipe, que quase ganhou a prova de ontem antes do problema mecânico de Will Power, e do piloto na temporada. O americano agora busca ser o oitavo vencedor em oito corridas em 2021.

O grupo 1 foi à pista para definir os seis primeiros a irem ao Fast 12. Colton Herta liderou, seguido de Graham Rahal e Scott Dixon. Foram eliminados Sébastien Bourdais, Max Chilton, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato, Scott McLaughlin e Oliver Askew, que está substituindo Felix Rosenqvist após seu acidente.

Pouco depois, os pilotos do grupo 2 disputaram as últimas vagas. Alexander Rossi cravou o melhor tempo, com Rinus Veekay e Romain Grosjean logo atrás. O vencedor da primeira corrida, Marcus Ericsson, foi eliminado e não avançou para o Fast 12. O pole de sábado, Pato O'Ward, também ficou de fora, além de James Hinchcliffe, Jack Harvey, Will Power, Dalton Kellett e Jimmie Johnson.

Na parte final do treino e disputa da pole, Josef Newgaren voou e anotou um tempo de 1.14:109 para garantir o primeiro lugar, mais de três décimos abaixo do segundo colocado, Colton Herta.

A TV Cultura transmite a corrida para o Brasil a partir de 13h35.

