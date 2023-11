A terça-feira (7) foi especial para os irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi. Pela primeira vez na carreira, os dois dividiram pista em uma atividade da mesma categoria. Os “Fittipaldi Brothers” realizaram testes com a Indy no circuito de Sebring, nos Estados Unidos, com Pietro andando com um carro da Rahal Letterman Lanigan (RLL), equipe que defenderá na categoria americana em 2024, e Enzo com a Dale Coyne.

Ambos completaram em torno de 150 voltas ao longo do dia de testes no circuito localizado no estado americano da Flórida. Como foram testes privados com apenas os dois pilotos, os tempos oficiais não foram divulgados, mas, quando andaram na mesma configuração de pneus e horário de pista, os dois registraram tempos idênticos.

Para Pietro, além de andar com o irmão com um carro da mesma categoria pela primeira vez, a terça-feira também representou o primeiro contato em pista com o time da RLL, em atividade que o piloto considerou positiva.

“Foi um dia muito especial por dividir a pista com meu irmão. É a primeira vez que isso acontece na minha vida Só tínhamos nós dois na pista e foi legal acelerar junto com ele. Quando usamos um pneu da mesma especificação, fizemos praticamente o mesmo tempo de volta, em um ritmo muito forte tanto dele quanto meu”, disse Pietro Fittipaldi.

“Foi meu primeiro dia com a Rahal Letterman Lanigan, e foi fantástico, testamos inclusive muitas coisas durante o dia todo já com foco na preparação para 2024. Gostei muito de trabalhar com o time e de voltar a guiar um Indy, que é um carro sensacional de pilotar e muito físico. Quando você fica um tempo sem pilotar um IndyCar, é um choque, porque o carro é muito pesado. Testamos muitas coisas diferentes durante o dia”, completou Pietro.

Enzo Fittipaldi também destacou a atividade inédita ao lado do irmão mais velho em Sebring. O piloto, que atualmente corre na Fórmula 2, testou com a Dale Coyne e elogiou o carro da categoria americana.

“O Indy aceita um estilo de pilotagem que eu gosto bastante, que você pode andar bem agressivo e no limite o tempo todo, ao contrário do carro da F2, onde você precisa poupar mais. É sensacional dividir a pista com o Pietro. Foi muito legal ter uma primeira experiência com um carro de Indy e agradeço a Dale Coyne pela oportunidade. Foi um dia muito bom, e o trabalho com os engenheiros da equipe foi ótimo” comentou Enzo, logo após o encerramento das atividades do dia em Sebring.

“A potência do carro é incrível e estou muito feliz com o teste e principalmente ter andando junto com meu irmão na mesma pista e na mesma categoria pela primeira vez”, completou o mais novo dos irmãos Fittipaldi.

Após as atividades em Sebring, cada um dos Fittipaldi possui compromissos diferentes para a sequência do ano. Enzo Fittipaldi disputa entre os dias 25 e 26 de novembro a etapa de encerramento da Fórmula 2, em Abu Dhabi. Já Pietro Fittipaldi, que completou com um pódio a temporada do WEC no último final de semana, viaja para Las Vegas como piloto de testes e reserva da Haas na F1.

A temporada 2024 da Indy começa no dia 10 de março, em São Petersburgo.

