Indy: Power conquista 67ª pole da carreira e iguala recorde de Andretti

Will Power alcançou seu sonho de longa data: o de igualar o recorde de pole positions de todos os tempos de Mario Andretti na Indy, depois de liderar a classificação no World Wide Technology Raceway nesta sexta-feira, mas ele começará a corrida cercado por seus principais rivais no campeonato.

O novato Devlin DeFrancesco fez um excelente trabalho ao marcar uma média de 179,531 mph em seu Andretti Steinbrenner Autosport-Honda para ficar no topo depois que os primeiros sete carros rodaram, dando continuidade aos bons resultados obtidos na sessão de treinos livres e do teste da semana passada para os recém-chegados.

Então, Takuma Sato da Dale Coyne Racing com RWR-Honda fez uma volta de 180,476 mph seguida por 179,623 mph sendo o primeiro a quebrar a barreira de 180 mph, embora ele tenha admitido que teve que trabalhar duro para conter as características de manuseio do seu carro. O companheiro de equipe David Malukas no Coyne, com o carro HMD, não conseguiu igualar ao seu parceiro, nem derrotou o novato DeFrancesco, mas ele fez uma corrida sólida para conquistar o terceiro lugar (naquele momento).

Romain Grosjean, como Sato, fez uma volta de abertura de 180 mph e um alto 179 na segunda volta, ficando em segundo, embora o francês vá cair no grid nove posições devido a uma mudança de motor no início da quinta-feira.

Enquanto ele foi capaz de fazer sombra no companheiro de equipe DeFrancesco, Colton Herta não conseguiu o mesmo após sair na curva 3 e ter que respirar no acelerador. Seus problemas foram leves em comparação aos de Felix Rosenqvist, que rodou seu carro em um giro saindo da curva 2, mas manteve notavelmente a Arrow McLaren SP-Chevrolet fora da barreira SAFER e só rolou suavemente para trás contra a parte interna do pneu. Rosenqvist, um potencial candidato a pole, vai começar a corrida na parte de trás do grid de 26 carros.

Alexander Rossi se encaixou no agrupamento entre Andretti Autosport, atrás de Grosjean e DeFrancesco, mas à frente de Herta.

Em seguida, o segundo carro da AMSP estabeleceu uma média de 179,958, seguido de 180,650, batendo a média de Sato por 0,25mph com uma média de 180,303mph, mas seu tempo no topo não durou muito, pois o carro seguinte, o Penske-Chevrolet de Scott McLaughlin, deu duas voltas de 181mph resultando em uma média de 181,406mph.

Depois, Alex Palou e seu Chip Ganassi Racing-Honda também marcou duas voltas de 181mph para reivindicar a segunda, mas depois Josef Newgarden, no número 2 da Penske, alcançou 180,747mph na primeira volta - com um "goof" downchange confesso na Curva 3, - mas depois fez um notável 182,520mph em sua segunda volta.

Notavelmente, Marcus Ericsson produziu uma média de 181.901 e 182.239 para alcançar a primeira posição com uma média de 182.070mph, um alvo que o colega de equipe Scott Dixon tentou e não conseguiu eclipsar.

Entretanto, Power definiu a única volta de abertura em182,366 e sua segunda volta foi de 183,089, o piloto alcançou uma média de 182,727mph. Isso lhe garantiu a quarta pole position da temporada, e a 67ª de sua carreira.

Jack Harvey levará o verde como o piloto mais alto colocado da Rahal Letterman Lanigan-Honda, enquanto Conor Daly foi de longe o mais rápido dos três Ed Carpenter Racing-Chevrolets.