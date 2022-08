Indy: Castroneves é confirmado pela Meyer Shank Racing para 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Meyer Shank Racing anunciou nesta sexta-feira (19) que Helio Castroneves retornará à equipe no próximo ano, juntando-se a Simon Pagenaud.

O brasileiro ingressou pela primeira vez na MSR para uma campanha de seis corridas no ano passado e abriu sua conta com a vitória na 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis para se tornar o quarto vencedor da prova por quatro vezes, juntando-se a AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears no panteão dos grandes nomes.

A vitória também foi a primeira da IndyCar para MSR e a 31ª de Castroneves, que foi recontratado para 2022, quando a equipe passou a tempo integral com dois carros pela primeira vez.

“Manter Helio a bordo não era realmente um problema para nós”, disse o fundador da equipe e co-proprietário Michael Shank. “Construímos um relacionamento muito forte com ele nessas duas últimas temporadas de corrida.

“Ele traz muito para a mesa, dentro e fora da pista. Ele foi capaz de nos ajudar a crescer como equipe e pudemos aprender com seus anos de experiência. É realmente um relacionamento mutuamente benéfico. E é claro que ele é o rosto perfeito do esporte e tem uma personalidade muito contagiante, então tê-lo em nosso time é uma honra”.

O próprio Castroneves acrescentou: “Estou muito animado que eu e a Meyer Shank Racing renovamos para 2023. Estou otimista para uma temporada incrível por causa de tudo o que construímos nesta temporada – todos os dados positivos e energia positiva.

“Não posso agradecer o suficiente a Mike e Jim e, claro, a todos os nossos parceiros. Não há dúvida de que estamos todos superanimados para continuar essa parceria incrível. Simon e eu vamos fazer tudo o que pudermos para terminar esta temporada forte e depois ter um bom começo de 2023 e alguns resultados ainda melhores.”

