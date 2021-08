Will Power teve trabalho para segurar Romain Grosjean, mas venceu pela primeira vez em 2021 na IndyCar, em Indianápolis. Após bater na trave em etapas como Mid-Ohio, onde teve um problema mecânico quando estava na liderança, o piloto da Penske trouxe o segundo triunfo da equipe na temporada.

Mais uma vez, o francês fica com a vice-liderança em uma corrida em seu ano de estreia. Ele se manteve perto do australiano durante muitas voltas no fim da corrida, mas não foi dessa vez que conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio. Colton Herta completou o top 3.

A largada foi movimentada e o pole position Pato O'Ward se desgrudou do resto do pelotão, mas perdeu posições ao longo das três paradas dos boxes. No entanto, levou vantagem sobre seus rivais pelo título Álex Palou e Scott Dixon. O espanhol teve um problema mecânico e o neozelandês terminou na 17ª colocação.

O brasileiro Hélio Castroneves, que venceu as 500 Milhas deste ano, correu pela terceira vez na temporada e cruzou a linha em 21º, na primeira etapa em que fica fora da zona de pontuação.

O GP de Indianápolis também contou com a estreia do dinamarquês Christian Lundgaard, que compete pela ART na Fórmula 2. Ele fez uma boa classificação, saiu em quarto e chegou a brigar pelos pontos, mas caiu para 12º.

Classificação final

