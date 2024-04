Indy: Pourchaire fala de estreia com a McLaren em Long Beach

A Arrow McLaren anunciou que Theo Pourchaire pilotará no lugar do lesionado David Malukas no GP de Long Beach da Indy deste fim de semana.

Pourchaire fará sua estreia na principal categoria de monopostos dos Estados Unidos ao volante do Chevrolet nº 6, enquanto Malukas continua se recuperando de uma lesão no pulso esquerdo e de uma cirurgia após um acidente de mountain bike.

O francês vem com um currículo impressionante, que inclui a conquista do campeonato de Fórmula 2 de 2023, com duas vitórias e 10 pódios com a equipe francesa ART Grand Prix.

Além de atualmente atuar como piloto de testes e reserva da Sauber na F1, Pourchaire também está competindo na Super Formula este ano.

Malukas continua afastado após uma cirurgia no pulso e, com Callum Ilott impossibilitado de continuar no carro nº 6 devido a compromissos com o Campeonato Mundial de Endurance, a Arrow McLaren recorreu a Pourchaire.

"Esta é uma oportunidade incrível de pilotar com uma equipe tão lendária em uma série lendária de automobilismo como a NTT IndyCar Series", disse Pourchaire. "Eu assisto à Indy desde que era criança e as corridas são incríveis. Fiquei emocionado ao receber a ligação da equipe."

"Sou grato por Zak [Brown, CEO da McLaren], Gavin [Ward, chefe da equipe] e Tony [Kanaan, diretor esportivo] terem pensado em mim para essa oportunidade e pela equipe da Sauber ter permitido que eu fosse para a pista em Long Beach."

Théo Pourchaire, Arrow McLaren Foto de: Arrow McLaren SP

"Também lamento que a oportunidade tenha surgido enquanto David continua se recuperando. Não vai ser uma tarefa fácil, mas estou pronto para ela."

Pourchaire também tem a distinção de ser o piloto mais jovem a vencer corridas tanto na F3 quanto na F2, tendo entrado na F3 com apenas 16 anos.

Enquanto a McLaren continua avaliando o tempo de recuperação de Malukas, que se estendeu além do prazo original de seis semanas, a equipe não confirmou quem pilotará no próximo fim de semana no Barber Motorsports Park, de 26 a 28 de abril.

"É uma pena que a recuperação de David seja mais longa do que o previsto inicialmente", disse Ward.

"Ele tem trabalhado com o nosso treinador de equipe de perto com os exercícios de reabilitação e força que são possíveis nesse momento, e o time tem feito um ótimo trabalho nesse meio tempo para trabalhar em conjunto com as mudanças que ocorreram desde a lesão."

"Theo pode ser um piloto inesperado no paddock da NTT IndyCar Series nesta temporada, mas estamos animados para ver o que ele pode fazer na pista em Long Beach e agradecemos à Sauber por trabalhar conosco para que isso aconteça. Ele tem um currículo sólido, especialmente para sua pouca idade, e está ansioso para trabalhar conosco e colocar sua pilotagem à prova neste fim de semana", concluiu.

