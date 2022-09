Carregar reprodutor de áudio

Piloto neozelandês da Penske, Scott McLaughlin brilhou na tarde deste sábado e conquistou a pole position para o GP de Portland da IndyCar, que se encaminha para a reta final de sua temporada em 2023.

McLaughlin cravou 58s2349 e superou o companheiro Josef Newgarden por 0s0780 no estado de Oregon. O norte-americano, porém, larga em oitavo às 16h deste domingo, com transmissão de ESPN e TV Cultura, porque cumpre punição por causa de troca no motor.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

O top 3 foi completado pelo líder de 2022 Will Power, de modo que o australiano da Penske larga em segundo, à frente do dinamarquês Christian Lundgaard, da Rahal Letterman Lanigan Racing. Atual campeão, o espanhol Álex Palou larga em quarto com a Chip Ganassi.

Na sequência, quem aparece é o mexicano Pato O'Ward, da McLaren. O sexto colocado no grid é Felix Rosenqvist, sétimo no quali com a McLaren. Atrás do sueco, quem aparece é o norte-americano Colton Herta, que larga à frente de Newgarden.

Outro piloto dos Estados Unidos e da Andretti, Alexander Rossi larga em nono na sua penúltima corrida pela equipe antes da ida para a McLaren. O top 10 é completado pelo norte-americano David Malukas, da Dale Coyne Racing. O brasileiro Helio Castroneves, da Meyer Shank, larga em 21º.

1 Scott MCLAUGHLIN Penske Chevrolet 0:58.234 2 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet 0:58.312 +0.078 3 Will POWER Penske Chevrolet 0:58.425 +0.191 4 Christian LUNDGAARD RLL Honda 0:58.448 +0.214 5 Álex PALOU Ganassi Honda 0:58.507 +0.273 6 Pato O’WARD McLaren Chevrolet 0:58.609 +0.375 7 Felix ROSENQVIST McLaren Chevrolet 0:58.437 +0.203 8 Colton HERTA Andretti Honda 0:58.392 +0.158 9 Alexander ROSSI Andretti Honda 0:58.398 +0.164 10 David MALUKAS Dale Coyne Honda 0:58.403 +0.169 11 Graham RAHAL RLL Honda 0:58.447 +0.213 12 Rinus VEEKAY Carpenter Chevrolet 0:58.535 +0.301 13 Kyle KIRKWOOD Foyt Chevrolet 0:58.486 +0.252 14 Callum ILOTT Juncos Chevrolet 0:58.198 +0.000 15 Romain GROSJEAN Andretti Honda 0:58.509 +0.275 16 Scott DIXON Ganassi Honda 0:58.262 +0.028 17 Jack HARVEY RLL Honda 0:58.533 +0.299 18 Marcus ERICSSON Ganassi Honda 0:58.306 +0.072 19 Simon PAGENAUD Meyer Shank Honda 0:58.689 +0.455 20 Conor DALY Carpenter Chevrolet 0:58.439 +0.205 21 Helio CASTRONEVES Meyer Shank Honda 0:58.753 +0.519 22 Takuma SATO Dale Coyne Honda 0:58.650 +0.416 23 Jimmie JOHNSON Ganassi Honda 0:59.193 +0.959 24 Devlin DeFRANCESCO Andretti Honda 0:58.612 +0.378 25 Dalton KELLETT Foyt Chevrolet 0:59.008 +0.774

