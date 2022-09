IndyCar: McLaughlin vence em Portland, à frente de Power e Dixon

Carregar reprodutor de áudio

Pole position do GP de Portland, disputado neste fim de semana no estado do Oregon, o neozelandês Scott McLaughlin, da equipe Penske, converteu a posição de honra em vitória neste domingo e faturou a penúltima etapa da temporada 2022 da IndyCar, seguindo na briga pelo título.

Com o resultado, a decisão do campeonato deste ano fica para a corrida final, realizada no próximo fim de semana, em Laguna Seca. Segundo colocado em Portland, o australiano Will Power, companheiro de McLaughlin na Penske, lidera o campeonato.

Will Power, Team Penske Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Entretanto, o campeão de 2014 da Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2018 terá a concorrência de, entre outros pilotos, Scott Dixon, representante da Chip Ganassi e detentor de seis títulos da categoria norte-americana de monopostos. O neozelandês chegou em terceiro no Oregon.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

A quarta colocação da prova de Portland ficou com o mexicano Pato O'Ward, da McLaren. O top 5 foi completado pelo norte-americano Graham Rahal, da RLL. O sexto foi seu compatriota Colton Herta, piloto da Andretti e cotado na AlphaTauri para a temporada 2023 da Fórmula 1.

Ex-F1 e também norte-americano, Alexander Rossi foi o sétimo com outro carro da Andretti, chegando à frente do compatriota Josef Newgarden, que segue na briga pelo título com a Penske. O britânico Callum Ilott, da Juncos, foi o nono, superando o sueco Felix Rosenqvist, da McLaren.

Outro representante da Suécia no grid, Marcus Ericsson chegou em 11º com a Chip Ganassi e também tem chance de levantar a taça, já que está em quarto na tabela de pilotos, à frente de McLaughlin. Newgarden é o terceiro, atrás de Dixon e Power. Veja o resultado do GP de Portland:

