Carregar reprodutor de áudio

Piloto australiano da equipe Penske na IndyCar, Will Power cravou a pole position para a etapa de Laguna Seca, que encerra a temporada 2022 da categoria, e encaminhou a conquista de mais um título.

De quebra, Power chega a 68 largadas na posição de honra da Indy, estabelecendo um novo recorde na competição e 'ultrapassando' a lenda norte-americana Mario Andretti, que era o detentor da marca até hoje e felicitou o novo recordista.

Além disso, o australiano conquista um ponto pela pole e dá mais um passo rumo ao seu bicampeonato na Indy, da qual foi campeão em 2014. Com isso, Power abre 21 pontos de vantagem para Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi, e Josef Newgarden, norte-americano da Penske.

Para melhorar a situação do piloto da Austrália, os dois rivais pelo título de 2022 ficaram fora do top 12 -- Newgarden errou e Dixon não obteve uma boa volta rápida -- do grid de largada em Laguna Seca, o que deixa a situação de Power confortável na projeção da corrida.

Grid do GP de Laguna Seca da Indy:

1 Will POWER Penske Chevrolet 1:11.612 2 Callum ILOTT Juncos Chevrolet 1:11.632 +0.020 3 Alexander ROSSI Andretti Honda 1:11.769 +0.157 4 Romain GROSJEAN Andretti Honda 1:11.785 +0.173 5 Álex PALOU Ganassi Honda 1:12.162 +0.550 6 Pato O’WARD McLaren Chevrolet 1:12.454 +0.842 7 David MALUKAS Dale Coyne Honda 1:11.629 +0.017 8 Scott MCLAUGHLIN Penske Chevrolet 1:11.691 +0.079 9 Felix ROSENQVIST McLaren Chevrolet 1:11.728 +0.116 10 Marcus ERICSSON Ganassi Honda 1:12.135 +0.523 11 Simon PAGENAUD Meyer Shank Honda 1:12.280 +0.668 12 Helio CASTRONEVES Meyer Shank Honda 1:12.885 +1.273 13 Scott DIXON Ganassi Honda 1:12.172 +0.560 14 Rinus VeeKay Carpenter Chevrolet 1:12.144 +0.532 15 Conor DALY Carpenter Chevrolet 1:12.266 +0.654 16 Christian LUNDGAARD RLL Honda 1:12.209 +0.597 17 Kyle KIRKWOOD Foyt Chevrolet 1:12.429 +0.817 18 Colton HERTA Andretti Honda 1:12.272 +0.660 19 Graham RAHAL RLL Honda 1:12.597 +0.985 20 Devlin DeFRANCESCO Andretti Honda 1:12.299 +0.687 21 Jack HARVEY RLL Honda 1:12.836 +1.224 22 Takuma SATO Dale Coyne Honda 1:12.448 +0.836 23 Jimmie JOHNSON Ganassi Honda 1:13.417 +1.805 24 Dalton KELLETT Foyt Chevrolet 1:12.800 +1.188 25 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet Sem tempo 26 Simona de SILVESTRO Paretta Chevrolet 1:13.518 +1.906

Motorsport.com debate título do brasileiro Felipe Drugovich na F2

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: