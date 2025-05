Neste final de semana, a Indy NXT retoma as atividades da temporada 2025 com a segunda etapa da categoria no tradicional circuito de Barber, no Alabama. O brasileiro Caio Collet, piloto da HMD Motorsports, chega empolgado após o hiato de dois meses e determinado a buscar a vitória para subir ao topo da tabela de pontos.

O Barber Motorsports Park é um dos circuitos mais conhecidos dos Estados Unidos, com cerca de 2,3 milhas (3,83 km) de extensão. Caracterizado por uma variação de 80 pés em sua elevação, o traçado desafia pilotos e engenheiros na busca pelo melhor acerto. Com 17 curvas de alta e baixa velocidade, o verdadeiro desafio da pista vai além da altimetria: seu traçado sinuoso e estreito dificulta as ultrapassagens, exigindo estratégias precisas das equipes ao longo das 35 voltas da corrida.

Na temporada passada, o Rookie do Ano da Indy NXT teve uma boa performance em Barber, mantendo-se no top 10. Collet registrou o segundo melhor tempo em seu grupo de qualificação — largando da quarta posição — e defendeu bem sua colocação durante toda a prova, encerrando também em quarto lugar. Para 2025, o piloto chega ainda mais experiente e focado em conquistar pontos importantes e buscar sua primeira vitória na temporada, mirando firmemente a disputa pelo título.

"Estou muito animado para retornar às pistas depois de um longo período entre as etapas", disse Collet. "Tivemos alguns testes nesse intervalo, mas nada se compara à emoção de uma corrida, então não poderia estar mais contente em voltar à ativa. Barber é uma pista que conheço bem: já testamos lá no ano passado e foi onde tive meu primeiro contato com o carro da Indy NXT".

"Ano passado fomos muito bem na corrida neste circuito e, agora, é alinhar tudo o que desenvolvemos e aprendemos nos últimos dois meses de testes e trabalho. O objetivo é fazer um ótimo final de semana e brigar pela vitória. Estou focado em obter resultados melhores do que em St. Pete, na primeira etapa, e me manter entre os três primeiros".

A programação da segunda etapa da Indy NXT começa na sexta-feira (2), com o primeiro treino livre. No sábado (3), acontecem o segundo treino e a classificação, enquanto a corrida está marcada para domingo (4), às 12h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil pelo serviço de streaming Disney+, ESPN 4 e TV Cultura.

Cronograma - Etapa 2 - Birmingham, Alabama

Sexta, 02 de maio:

15:30 - Treino Livre 1

Sábado, 03 de maio:

11:00 - Treino Livre 2

14:30 - Classificação (30 min)

Domingo, 04 de maio:

12:30 - Corrida (35 voltas)

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!