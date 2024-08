Caio Collet vai encarar o segundo desafio de sua carreira na Indy NXT, último degrau antes da Indy, em circuitos ovais neste fim de semana, nos arredores da cidade de Saint Louis. O World Wide Technology Raceway, pista de 1,25 milha (2,01 km), será o palco da 11ª etapa da temporada 2024 da categoria.

E o brasileiro da equipe HMD Motorsports está na terceira posição no campeonato, a 109 pontos do líder, o inglês Louis Foster. Por isso, um bom resultado será essencial.

Em sua primeira temporada na Indy NXT, Caio Collet vem evoluindo a olhos vistos. O brasileiro tem uma pole position, uma vitória, no circuito misto de Mid-Ohio, além de cinco pódios, sete top 5 e oito top 10.

Ele tem apenas uma prova disputada em ovais na carreira, em Iowa, mas abandonou ainda nas primeiras voltas. Mas os testes neste tipo de pista correram bem e o World Wide Technology Raceway é um circuito oval completamente diferente do utilizado pela Indy NXT na etapa passada.

O circuito oval fica muito próximo do centro de Saint Louis, no Missouri, mas está localizado na pequena cidade de Madison, no Illinois. As duas curvas iniciais são completamente diferentes das finais, inclusive no grau de inclinação.

As curvas 1 e 2 são similares às do New Hampshire Motor Speedway e têm 11° de banking; enquanto a 3 e a 4 lembram o Phoenix Raceway com 9° de inclinação. Tudo isso traz um desafio enorme para pilotos e equipes encontrarem o melhor acerto para toda a pista.

“Estou bem animado para retomar a temporada. A pausa foi muito boa, mas estava ansioso para voltar a acelerar. Fizemos um teste no oval na última semana em Nashville e foi muito positivo, andei entre os primeiros durante o dia inteiro e isso foi muito bom".

"Agora é encaixar bem tudo, meu primeiro oval foi um pouco frustrante, mas vamos trabalhar para encaixar um bom desempenho. É um mundo novo para mim o oval, espero fazer um bom trabalho para terminar a corrida e estar entre os primeiros para somar bons pontos no fim de semana".

A corrida deste sábado tem 75 voltas previstas. A largada da 11ª etapa da Indy NXT está marcada para as 17h (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Youtube da TV Cultura, da categoria e pelo serviço de streaming Disney+.

