O brasileiro Pietro Fittipaldi inicia neste final de semana a fase final da temporada 2024 da Indy, categoria que vai até o circuito oval de Gateway, em St. Louis, para a 15ª etapa do ano, retornando ao oval onde correu em 2018. O piloto da RLL tem boas expectativas para a etapa que inicia uma sequência de quatro etapas – com uma rodada dupla – em cinco semanas para fechar o ano.

Depois de um bom desempenho em Iowa, o piloto da RLL se vê com chances de um top 10 em Gateway. Para isso, o dono do carro número 30 foca seus esforços no trabalho em largadas e relargadas, além de contar com o desempenho positivo do time nas paradas de box, vitais para a obtenção de um resultado satisfatório em um circuito oval.

“Corri em Gateway em 2018 e terminamos bem. É um oval curto, e todos da RLL têm buscado evoluir neste tipo de pista. Demos um passo à frente, pois terminaríamos bem em Iowa se não fosse um toque no final”, disse Fittipaldi, que estava próximo do grupo dos dez melhores na última passagem por um circuito oval, quando acabou tocado por outro competidor.

“Temos boas chances de top 10 em Gateway, que é uma pista que eu gosto muito. Vamos executar uma boa classificação, largadas e relargadas e pit stops para ter um ótimo final de semana”, completa Pietro Fittipaldi.

A programação da Indy em Gateway será aberta na sexta-feira (16) com dois treinos livres e a classificação. A corrida, que terá 260 voltas e 500 quilômetros, será disputada no sábado, a partir das 19h15, com transmissão de TV Cultura, ESPN e Disney+.

