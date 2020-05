O Jaguar I-Pace eTrophy, campeonato que corre como apoio em certas etapas da Fórmula E, chegará ao fim após a conclusão da temporada 2019-20, como consequência do impacto econômico causado pela pandemia da Covid-19.

A Jaguar fez um retorno ao automobilismo internacional com sua equipe na F-E em 2016, e a categoria de carros de turismo foi lançada em 2018, com um acordo original de três anos de duração.

A temporada inaugural, 2018-19, teve dez etapas, contra oito em 2019-20, antes do calendário ser impactado pela pandemia. O grid também reduziu de um ano para o outro, de 12 para 10, divididos entre seis equipes, além dos pilotos convidados a cada etapa.

Desde o início, o Brasil foi uma presença forte no campeonato. Em 2018-19, Sérgio Jimenez e Cacá Bueno venceram três provas cada, de 10 etapas no total, garantindo o primeiro e segundo lugares no campeonato, com Jimenez levantando o título. Na atual temporada, Jimenez já havia conquistado duas vitórias em três corridas e lidera o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o neozelandês Simon Evans.

O chefe da equipe Jaguar na F-E, James Barclay falou sobre a decisão: "A categoria atingiu vários dos objetivos que tínhamos propostos. Porém, durante esse período inédito da pandemia do coronavírus, precisamos revisar nossa estratégia, e tomamos a decisão de encerrar o Jaguar I-Pace eTrohpy após duas temporadas bem sucedidas".

"Nós nos mantemos totalmente comprometidos com o automobilismo elétrico e nosso programa da Jaguar na Fórmula E, que é uma parte importante de nossa transição para a mobilidade elétrica".

"Mal posso esperar pelo retorno da Fórmula E do eTrophy quando for seguro para nossa equipe, parceiros e fãs".

Um comunicado divulgado para Jaguar confirmou que o campeonato irá acabar "após a última corrida dessa temporada". Porém, a atual temporada da F-E está suspensa até o fim de junho e, no momento, não há mais provas marcadas, após os cancelamentos dos ePrix de Nova York e Londres.

Segundo o Autosport, a categoria está negociando com a direção de circuitos permanentes pela Europa para receber etapas.

O CEO da F-E, Jamie Reigle, comentou sobre o fim da categoria: "A Jaguar é uma ótima parceira dentro e fora das pistas. O sucesso do eTrophy e o pioneirismo tecnológico da Jaguar, desenvolvido através da Fórmula E é um testamento de suas capacidades como marca".

"Nós da Fórmula E tivemos a felicidade de apoiar esse projeto, que mostra como permitimos nossos parceiros usar nossa plataforma para acelerar a adoção de veículos elétricos".

"Nós estamos felizes de continuar trabalhando com a Jaguar Racing em seu programa na Fórmula E".

Autosport apurou que a F-E tem interesse em encontrar uma nova categoria que sirva de apoio em seus eventos. Mas, no momento, não há nenhum outro campeonato ou montadora alinhado para substituir a Jaguar e o eTrophy.

O eTrohpy é a primeira categoria internacional do esporte a motor a ser encerrada como um resultado direto da crise sanitária atual.

Confira fotos do eTrophy no México, última prova realizada até o momento

Galeria Lista Vincent Radermecker, Jaguar I-Pace eTrophy 1 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Vincent Radermecker, Jaguar I-Pace eTrophy 2 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Vincent Radermecker, Jaguar I-Pace eTrophy 3 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images The Jaguar I-Pace eTrophy cars lined up on circuit 4 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Takuma Aoki, Team Yokohama Vincent Radermecker, Jaguar I-Pace eTrophy 5 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Takuma Aoki, Team Yokohama Challenge 6 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Takuma Aoki, Team Yokohama 7 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Takuma Aoki, Team Yokohama 8 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Takuma Aoki, Team Yokohama 9 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Simon Evans, Team Asia New Zealand 10 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Simon Evans, Team Asia New Zealand 11 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Simon Evans, Team Asia New Zealand 12 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Sergio Jimenez, ZEG iCarros Jaguar Brazil Adalberto Baptista, ZEG iCarros Jaguar Brazil 13 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Sergio Jimenez, ZEG iCarros Jaguar Brazil 14 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Sergio Jimenez, ZEG iCarros Jaguar Brazil 15 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Sergio Jimenez, ZEG iCarros Jaguar Brazil 16 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mauel Cabrera, Jaguar China Racing 17 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mashhur Bal Hejaila, Saudi Racing Fahad Algosaibi, Saudi Racing, Alice Powell, Jaguar Ran Racing eTROPHY Team Germany 18 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mashhur Bal Hejaila, Saudi Racing 19 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mashhur Bal Hejaila, Saudi Racing 20 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mashhur Bal Hejaila, Saudi Racing 21 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mario Dominguez, Jaguar I-Pace eTrophy VIP 22 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mario Dominguez, Jaguar I-Pace eTrophy VIP 23 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mario Dominguez, Jaguar I-Pace eTrophy VIP 24 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mario Dominguez, Jaguar I-Pace eTrophy VIP 25 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mario Dominguez, Jaguar I-Pace eTrophy VIP 26 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mario Dominguez, Jaguar I-Pace eTrophy VIP 27 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Manuel Cabrera, Jaguar China Racing 28 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Manuel Cabrera, Jaguar China Racing 29 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Manuel Cabrera, Jaguar China Racing 30 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Manuel Cabrera, Jaguar China Racing 31 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Jaguar I-Pace eTrophy 32 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Fahad Algosaibi, Saudi Racing 33 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Fahad Algosaibi, Saudi Racing 34 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Fahad Algosaibi, Saudi Racing 35 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Fahad Algosaibi, Saudi Racing 36 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Fahad Algosaibi, Saudi Racing 37 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images David Cheng, Jaguar China Racing 38 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images David Cheng, Jaguar China Racing 39 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images David Cheng, Jaguar China Racing 40 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images David Cheng, Jaguar China Racing 41 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Caca Bueno, ZEG iCarros Jaguar Brazil 42 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Caca Bueno, ZEG iCarros Jaguar Brazil 43 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Caca Bueno, ZEG iCarros Jaguar Brazil 44 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Caca Bueno, ZEG iCarros Jaguar Brazil 45 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Caca Bueno, ZEG iCarros Jaguar Brazil 46 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Alice Powell, Jaguar Ran Racing eTROPHY Team Germany 47 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Adalberto Baptista, ZEG iCarros Jaguar Brazil 48 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Mario Dominguez, Jaguar I-Pace eTrophy VIP 49 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images Jaguar I-Pace eTrophy 50 / 50 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images

VÍDEO: Reginaldo Leme avalia dupla da Ferrari e futuro de Vettel na F1

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

.