Após dar o pontapé em mais uma temporada da Fórmula E com o segundo lugar na Arábia Saudita, Lucas di Grassi voltou ao Brasil para fechar 2019 com mais uma corrida, nas 500 Milhas de Kart. E o resultado foi satisfatório: pódio duplo com a Matrix, que também teve Felipe Massa.

Além da dupla de pilotos da F-E, o time que colocou os karts #91 e #19 na segunda e na terceira posições do pódio na Granja Viana ainda contou com Caio Collet, Marcel Coletta, Rafael Câmara, Ricardo Gracia e Gabriel Dias.

Entretanto, di Grassi foi apontado como um dos grandes responsáveis pelo êxito da equipe: após um começo de prova atribulado, o paulistano tomou a decisão de processar uma mudança importante na estratégia, conforme relatado ao Motorsport.com.

"Nos dois primeiros stints da corrida a gente foi muito mal, porque o motor estava muito ruim, então decidi que faríamos a parada obrigatória de 15 minutos para trocar o motor e mudar a configuração do kart. Eu achava que iria ficar melhor e de fato foi o que aconteceu", explicou o piloto da F-E.

"A gente começou a recuperar cada vez mais posições e, no meio da corrida, conseguimos tirar a diferença. Fomos para o pelotão da frente com os dois karts", exaltou di Grassi, que corre pela Audi na categoria de monopostos elétricos.

Galeria Lista Kart 91 da Matrix Racing foi o segundo colocado nas 500 Milhas de Kart 1 / 5 Foto de: Carsten Horst Equipe Spirit Sports, formada por pilotos argentinos como Matías Rossi, também subiu no pódio 2 / 5 Foto de: Carsten Horst Equipe America Net Car Racing KTF foi a grande campeã das 500 Milhas de Kart 3 / 5 Foto de: Carsten Horst Equipe America Net Car Racing KTF foi a grande campeã das 500 Milhas de Kart 4 / 5 Foto de: Carsten Horst Equipe America Net Car Racing KTF foi a grande campeã das 500 Milhas de Kart 5 / 5 Foto de: Carsten Horst

"Mas aí houve o apagão que ocasionou o safety car, o que beneficiou o kart #85 [da KTF Americanet, guiado por estrelas como Sérgio Sette Câmara e Enzo Bortoleto], que estava dentro dos boxes e ganhou uma grande vantagem, suficiente para vencer".

"Endurance é assim, acontecem várias coisas que não estão no nosso controle. De todo modo, a prova foi muito legal, mais uma vez muito competitiva, é sempre muito apertada e difícil. Os karts são muito iguais, então é mais uma festa que vale por tudo", destacou.

"É uma confraternização e o Natal está aí. Dá para ver todos que não vemos durante o ano inteiro. Eu e o Felipe [Massa] já fazemos essa prova juntos faz tempo e todo ano somos competitivos, então é fazer com que a costela e a coluna aguentem mais alguns anos para continuar".

"Agora é férias, então vou para praia relaxar um pouco. Mas, a partir do dia 4 de janeiro, já vou estar viajando para me preparar para a etapa do Chile da F-E. É simulador, reuniões e tudo mais para estar pronto", completou di Grassi, que corre em Santiago no dia 18 de janeiro.

Relembre a carreira de Lucas di Grassi, o brasileiro da década no esporte a motor:

Galeria Lista 2004 - F3 Inglesa 1 / 43 Foto de: Dave Dyer 2004 - F3 Inglesa 2 / 43 Foto de: Dave Dyer 2004 - Copa do Mundo de F3 em Macau 3 / 43 Foto de: Stella-Maria Thomas 2004 - Copa do Mundo de F3 em Macau 4 / 43 Foto de: Stella-Maria Thomas 2005 - Copa do Mundo de F3 em Macau 5 / 43 2006 - GP2 6 / 43 Foto de: GP2 Series Media Service 2006 - GP2 7 / 43 Foto de: GP2 Series Media Service 2007 - GP2 8 / 43 Foto de: GP2 Series Media Service 2007 - GP2 9 / 43 Foto de: GP2 Series Media Service 2008 - GP2 10 / 43 Foto de: XPB Images 2008 - GP2 11 / 43 Foto de: GP2 Series Media Service 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 12 / 43 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 13 / 43 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 14 / 43 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 15 / 43 Foto de: XPB Images 2009 - GP2 16 / 43 Foto de: GP2 Series Media Service 2009 - GP2 17 / 43 Foto de: XPB Images 2009 - Anunciado como piloto da Virgin 18 / 43 Foto de: Virgin Racing 2010 - Fórmula 1 (Virgin ) 19 / 43 Foto de: XPB Images 2012 - Encurance McLaren - 24 Horas de Nurburgring 20 / 43 Foto de: Eric Gilbert 2012 - WEC (Audi) 21 / 43 Foto de: XPB Images 2012 - WEC (Audi) 22 / 43 Foto de: XPB Images 24h de Le Mans: 3º Lugar em 2013 (Audi) 23 / 43 Foto de: James Holland 2013 - 24h de Le Mans: 3º Lugar em (Audi) 24 / 43 Foto de: Eric Gilbert 2013 - 24h de Le Mans: 3º Lugar em (Audi) 25 / 43 Foto de: Eric Gilbert 2014 - 24h de Le Mans: 2º Lugar em (Audi) 26 / 43 Foto de: Eric Gilbert 2014/2015 - Fórmula E - 3º lugar no mundial (Audi Abt) 27 / 43 Foto de: James Holland 2014/2015 - Fórmula E - 3º lugar no mundial (Audi Abt) 28 / 43 Foto de: FIA Formula E 2015 - WEC 29 / 43 Foto de: XPB Images 2015 - WEC 30 / 43 Foto de: Audi Communications Motorsport 2015/2016 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 31 / 43 Foto de: FIA Formula E 2015/2016 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 32 / 43 Foto de: FIA Formula E 2016 - WEC - Vice Campeão e 3º em Le Mans (Audi) 33 / 43 Foto de: Eric Gilbert 2016 - WEC - Vice Campeão e 3º em Le Mans (Audi) 34 / 43 Foto de: Eric Gilbert 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 35 / 43 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 36 / 43 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 37 / 43 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images 2018 - Stock Car Brasil - 3 vitórias 38 / 43 Foto de: Duda Bairros 2018 - Stock Car Brasil - 3 vitórias 39 / 43 2017/2018 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 40 / 43 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 2017/2018 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 41 / 43 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2017/2018 - Fórmula E - Audi Abt Campeã Mundial de Construtores 42 / 43 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2018/2019 - Fórmula E - 3º colocado 43 / 43 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

