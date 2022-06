Carregar reprodutor de áudio

A Toyota foi a grande vencedora das 24 Horas de Le Mans 2022, vencendo pelo quinto ano consecutivo, graças ao carro #8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. A montadora japonesa nunca chegou a ser seriamente ameaçada pelas rivais, os dois Glickenhaus e a Alpine, em uma prova relativamente limpa.

O único drama veio na 16ª hora, quando o #7, guiado por José María López, parou na pista, tendo que fazer todo um reboot do sistema híbrido para retomar, perdendo uma volta nesse processo. Mas o carro, dividido por Mike Conway e Kamui Kobayashi conseguiu voltar à volta do líder, só que sem ter muito o que fazer.

Para o #8, o único problema foi uma troca lenta entre Buemi e Hartley na penúltima hora, mas isso não impediu a vitória com uma vantagem de 02min01s222. Essa é a quarta vitória de Buemi e a terceira de Hartley, enqaunto Hirakawa vence pela primeira vez.

Em terceiro nos hipercarros ficou o Glickenhaus #709 de Ryan Briscoe, Richard Westbrook e Franck Mailleux, terminando a cinco voltas do #7, mesmo com a necessidade de troca de sensor. O outro carro americano, o #708 de Pipo Derani, Olivier Pla e Romain Dumas foi o quarto após problemas de suspensão.

Já a Alpine de André Negrão, Nicolas Lapierre e Matthiew Vaxiviere teve uma corrida desastrosa, terminando fora do top 20 no geral, 18 voltas atrás.

JOTA domina na LMP2

#38 Jota Oreca 07 - Gibson LMP2 of Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Will Stevens Photo by: Eric Le Galliot

A JOTA venceu com folga na LMP2, algo que já se encaminhava desde o começo da prova. O #38 de António Félix da Costa, Roberto Gonzalez e Will Stevans assumiu a ponta após a primeira rodada de pits, construindo uma boa vantagem para os demais.

Essa é a primeira vitória da JOTA na classe desde 201 com o #9 da Prema em segundo, no trio de Robert Kubica, Louis Délétraz e Lorenzo Colombo. A JOTA ainda completou o pódiom o #28 de Ed Jones, Jonathan Aberdein e Oliver Rasmussen.

Entre os brasileiros, Felipe Nasr foi o quinto ao lado de Dane Cameron e Emannuel Collard no #5 da Penske, enquanto Pietro Fittipaldi foi o 14º na classe com o #43 da Inter Europol Competition, dividindo o carro com David Heinemeier Hansson e Fabio Scherer.

Porsche vence de forma dramática em batalha da GTE Pro

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

A batalha pela última vitória da história da classe GTE Pro em Le Mans foi para a Porsche, enquanto os favoritos, da Corvette, sofreram abandonos com seus C8.R. A Corvette fez a primeira fila da classe e parecia ser a melhor entre os sete carros, com a Porsche sendo a desafiante mais próxima, enquant a Ferrari sofria para igualar as rivais.

Após o primeiro terço de prova, a Corvette perdeu um de seus carros da disputa pela vitória, quando o #63 de António García, Jordan Taylor e Nicky Catsburg sofreu ma falha na suspensão traseira, que levou ao abandono.

Isso botou o Porsche #92 de Kevin Estre, Michael Christensen e Laurens Vanthoor com chances de repetir a vitória de 2018, mas o carro acabou sofrendo um furo no pneu dianteiro direito pela manhã, que destruiu a frente do carro.

Nisso a Corvette reassumiu a ponta com o #64 de Nick Tandy, Tommy Milner e Alexander Sims, mas tudo mudou quando Sims foi parar na barreira ao lado da Mulsanne após um toque com o LMP2 da AF Corse.

Com ambas as Corvettes fora, a disputa ficou entre o #91 da Porsche de Gianmaria Bruno, Richard Lietz e Frederic Makowiecki e AF Corse #51 de Daniel Serra, James Calado e Alessandro Pier Guidi.

No final, foi a Porsche quem levou a melhor, porque Pier Guidi precisou parar com um furo de pneu. A outra Ferrari, a #52 de Miguel Molina, Davide Rigon e Antonio Fuoco completou o pódio. Já Felipe Fraga, que dividia o #74 da Riley Motorsports com Sam Bird e Shane van Gisbergen ficou em quinto.

Aston da TF Sport leva a melhor na GTE Am

#33 TF Sport Aston Martin Vantage AmR LMGTE Am of Ben Keating, Henrique Chaves, Marco Sorensen Photo by: Rainier Ehrhardt

Na única classe do grid sem presença brasileira, foi a Aston Martin que levou a melhor, graças ao TF Sport #33 de Ben Keating, Marco Sorensen e Henrique Chaves, com britânico se vingando da desclassificação sofrida em 2019.

O trio #79 da WeatherTech Racing Porsche, formado por Julian Andlauer, Cooper MacNeil e Thomas Merrill vinha forte no começo da prova, mas erros de MacNeil e Merrill custaram a vitória do trio, que terminou em segundo a 44s4.

Completando o pódio, tivemos outra Aston Martin, a NorthWest AMR #98 de Nicki Thim, Paul Dalla Lana e David Pittard, uma volta atrás.

Confira o resultado geral das 24 Horas de Le Mans 2022:

F1 2022: RED BULL faz dobradinha e DISPARA no Mundial após dia de PESADELO da FERRARI

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: