A chuva que caiu pela manhã deste domingo (4) em Mônaco alterou a ordem de forças no grid da segunda corrida do ePrix de Fórmula E do fim de semana no principado, que foi realizada com a pista secando gradualmente. Nessas condições, toda a experiência de Sébastien Buemi veio à tona, garantindo a ele e à Envision a primeira vitória na temporada.

O piloto suíço não alcançava o melhor resultado desde a corrida de Nova York de 2019, e a quebra do jejum veio justamente em um circuito que conhece muito bem, já que é seu terceiro triunfo nas ruas de Monte Carlo. Vale lembrar que aas duas anteriores ocorreram quando ainda competiam na versão mais curta da pista e não na mesma da Fórmula 1.

Como foi a segunda corrida do ePrix de Mônaco

Buemi construiu sua vitória nos estágios iniciais da prova, pois foi o primeiro a ativar o Modo Ataque quando as condições ainda eram muito molhadas, o que representou uma vantagem importante. Isso lhe permitiu entrar no grupo da frente após largar da quarta fila.

Durante boa parte da corrida, o favorito parecia ser o pole position Oliver Rowland, que atrasou o uso dos dois Modos Ataque e, quando a corrida reiniciou na 15ª das 29 voltas programadas, após um Safety Car causado pelo acidente de Nico Muller, ele se encontrava na segunda posição, atrás da DS Penske de Jean-Eric Vergne.

O francês tentou manter o grupo compacto justamente para evitar que Rowland tivesse vida fácil, forçando-o a usar seu primeiro Modo Ataque três voltas depois, cedendo também o segundo lugar para Nyck De Vries e ficando entre o holandês da Mahindra e Buemi, que, nesse meio tempo, havia se acomodado em quarto.

Condições de chuva 'embaralharam' o grid da Fórmula E em Monte Carlo. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Após um duelo com De Vries , Rowland também tentou ultrapassar Vergne no mesmo ponto e o resultado foi um contato, com o britânico da Nissan, que cortou a área de escape, tendo que devolver a posição.

Oliver, no entanto, segurou, esperando estar disponível seu segundo Modo de Ataque para, então, ser ultrapassado. E foi nessa período que Buemi construiu surgiu, antecipando novamente a segunda ativação e levando sua Envision à liderança do pelotão.

Quando Rowland aproveitou seu recurso, perdeu tempo para voltar à segunda posição e, quando conseguiu, já estava a cerca de quatro segundos do suíço, que somente administrou a vantagem até a bandeira quadriculada para conquistar a vitória.

Apesar de ter visto Buemi ficar com a vitória, o resultado foi significativo para o britânico, que vai a 115 pontos e tem 48 a mais que seu rival mais próximo, Antonio Felix Da Costa, que terminou em quarto com a Porsche.

Confira o resultado completo da corrida 2 do ePrix de Mônaco na Fórmula E:

