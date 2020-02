Ford vs Ferrari: Separando os fatos da ficção

Primeiro filme de automobilismo indicado ao Oscar de Melhor Filme, Ford vs. Ferrari mostra uma das grandes histórias do mundo do esporte a motor: a campanha da Ford para ganhar da Ferrari nas 24 Horas de Le Mans em 1966. Como já é esperado de um blockbuster de Hollywood, o roteiro do filme segue os acontecimentos, mas com certa liberdade artística. Assim, quais partes do filme são verdadeiras e quais não são?

Ken Miles realmente jogou uma chave inglesa em Shellby em uma corrida na Califórnia? Um realmente chegou a dar um soco na cara do outro? Como que Miles perdeu uma liderança de mais de uma volta de distância em Le Mans - foi sabotagem por parte da Ford, que preferia outro piloto vencedor? O que realmente aconteceu na linha de chegada? E como foi a cena do pódio?

Narrado por Tom Kristensen, nove vezes campeão das 24 Horas de Le Mans, e com imagens exclusiva do arquivo de fotos e vídeos da Motorsport.tv e da Motorsport Imagens, nós vamos contar a história como ela realmente aconteceu, com entrevistas com vários especialistas em automobilismo - e o filho de Miles, Peter, que era uma criança na época do episódio.