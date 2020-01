Esta sexta-feira (24) é um dia histórico para o endurance mundial. Foi anunciado a convergência de regras entre os carros de elite do Mundial de Endurance da FIA (WEC) e do WeatherTech SportsCar Series (IMSA), criando assim a classe LMDh.

A decisão significa que os protótipos que competem nos carros dos EUA em Daytona e Sebring também serão elegíveis para competir em Le Mans.

A declaração oficial diz:

O ACO e o IMSA estabeleceram juntos a base para regulamentos conjuntos para governar a nova classe de LMDh.

O objetivo é que, a partir de setembro de 2021 no FIA WEC e de janeiro de 2022 no campeonato WeatherTech, os fabricantes possam entrar na categoria superior e competir nos dois principais campeonatos em corridas de endurance com este novo modelo de carro, a LMDh.

Os dois órgãos sancionadores foram inspirados por elementos de cada um de seus respectivos regulamentos, a saber, do Hypercar de Le Mans, da ACO, e aqueles em preparação pelo IMSA o DPi 2.0.

O resultado dessa convergência, o carro LMDh será:

Baseado em um novo chassi comum para ACO e IMSA, usando elementos do chassi de Le Mans Hypercar e LMP2, e construído pelos quatro fabricantes atuais de LMP2: Dallara, Ligier, Multimatic e Oreca. Este chassi também será usado para a nova geração LMP2.

O carro usará um sistema KERS híbrido comum, no eixo traseiro.

Sua silhueta e design serão modificáveis, desenvolvidos de acordo com a marca ou estilo do fabricante, que fornecerá a potência do motor para o carro

Mais detalhes técnicos do carro serão revelados em março, em Sebring, em uma apresentação dos departamentos técnicos do ACO e IMSA.

O presidente do ACO, Pierre Fillon, declarou: “Este anúncio hoje é o ponto de partida crucial para um futuro conjunto de corridas de endurance, apoiado pelo ACO e IMSA. A plataforma representa a convergência alcançada pelas duas organizações, o que é uma grande história de sucesso para corridas de resistência.”

“Em breve, um fabricante poderá competir na categoria principal dos dois campeonatos, o FIA WEC e o WeatherTech Championship. Não podemos estar mais felizes, por ser excepcional, quantas oportunidades essa visão esportiva e de marketing a longo prazo abrirá."

Jim France, CEO do IMSA, também comentou: “Quando meu pai, Bill France Sr., trouxe a primeira corrida de carros esportivos da Daytona Continental aqui para o Daytona International Speedway em 1962, ele queria reunir pilotos, equipes e fabricantes de carros esportivos de todo o mundo. Com o ACO, IMSA e fabricantes alinhados, o anúncio de hoje eleva orgulhosamente a visão de meu pai para o próximo nível."

Gérard Neveu, CEO do WEC comentou: “O grande vencedor de hoje é o endurance, pois a porta está aberta a muitos pilotos para competir no mais alto nível nos dois lados do Atlântico com o mesmo carro.”

"Os dois órgãos devem ser parabenizados por sua visão e espírito de colaboração. Os Hypercars de Le Mans e os novos carros LMDh competindo juntos em Le Mans ou Daytona serão uma perspectiva incrivelmente empolgante para os fãs de endurance em todo o mundo.”

