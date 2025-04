Pietro Fittipaldi vai disputar mais uma edição das 24 Horas de Le Mans, mais importante prova de endurance do mundo, válida pelo WEC, o Mundial de Endurance da FIA. O piloto vai defender a United Autosport na categoria LMP2, e terá como companheiros de pilotagem o dinamarquês David Heinemeier-Hansson, CTO da 37signals, e o holandês Renger van der Zande na corrida marcada para o dia 14 de junho.

Com a confirmação da presença com a United Autosport, esta será a terceira participação do piloto na mais importante etapa do WEC. Pietro, que tem duas largadas na Fórmula 1 e que também já venceu no Mundial de Endurance, luta por sua primeira vitória no circuito de La Sarthe.

“É sempre muito especial correr em Le Mans. Tive grande sucesso da última vez que corri lá, brigando pela pole position em 2023, e agora, com a oportunidade de defender uma equipe vencedora da prova, como a United Autosport, estou extremamente animado com esta chance. Quero agradecer ao Richard Dean e a todos da United Autosport por confiarem em mim. Estou ansioso para correr ao lado de David e Renger no carro número 22”, diz Pietro Fittipaldi.

Em 2024, a United Autosport conquistou sua segunda vitória nas 24 Horas de Le Mans competindo na classe LMP2, repetindo o triunfo de 2020. Para este ano, além do carro número 22, que terá Pietro Fittipaldi como um dos pilotos, a equipe anglo-americana contará com mais um LMP2 na disputa, o de número 23.

“O Pietro é um piloto muito experiente e muito rápido em um carro LMP2, especialmente em Le Mans. Ele tem apenas 28 anos, então tem um futuro muito longo e emocionante no mundo dos protótipos. Estamos animados por ter o Pietro junto da United Autosports em nossa luta para vencer esta grande corrida pela terceira vez na LMP2”, afirma Richard Dean, CEO da United Autosport.

A edição de número 93 das 24 Horas de Le Mans será disputada entre os dias 14 e 15 de junho.

