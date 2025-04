Intitulado American Thunder: NASCAR to Le Mans (Tempestade Americana: NASCAR em Le Mans, em tradução livre), o documentário será finalmente lançado no Prime Video da Amazon em 12 de junho deste ano - apenas dois dias antes da 93ª corrida das 24 Horas de Le Mans.

O filme acompanhará a jornada da Hendrick Motorsports e da NASCAR ao longo das 24 Horas de Le Mans de 2023, onde a participação dos carros da NASCAR roubou a cena e os corações de todos os espectadores. Havia vários clipes do carro comicamente grande se escondendo atrás das entradas habituais de Le Mans e até mesmo ultrapassando protótipos com sua potência bruta nas retas. E com sua equipe de box da NASCAR, ele ganhou, sem surpresa, o Pit Stop Challenge antes da corrida.

#65 Panis Racing Oreca 07 - Gibson de Manuel Maldonado, Tijmen Van Der Helm, Job Van Uitert, #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 de Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button Foto de: Alexander Trienitz

O campeão de Fórmula 1 de 2009 Jenson Button, o sete vezes campeão da NASCAR Cup Series Jimmie Johnson e o vencedor geral das 24 Horas de Le Mans de 2010 Mike Rockenfeller estavam todos ao volante da máquina de mais de 700 cavalos de potência.

O Chevrolet ZL1 nº 24 chegou a ocupar a 27ª posição geral e estava à frente de todo o campo da GTE-Am depois de 20 horas. Até esse ponto, o carro não apresentava problemas reais e não havia nenhuma falha. Mas, infelizmente, depois de vinte horas e nove minutos de corrida, eles encontraram seu primeiro grande problema mecânico, pois o carro foi atingido por um problema na linha de transmissão. Buttton estava pilotando no momento em que o desastre aconteceu.

Chad Knaus, um dos chefes de equipe mais bem-sucedidos da história da NASCAR, colocou sua equipe para trabalhar para consertar rapidamente o carro e terminar a corrida. Eles voltaram, mas não apenas para dar uma volta no lendário Circuit de la Sarthe. Não, Rockenfeller prontamente deu sua volta mais rápida na corrida: 3:50.512.

#Chevrolet Camaro ZL1 nº 24 da Hendrick Motorsports de Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller e Jenson Button Foto de: JEP / Motorsport Images

A entrada da Garage 56 tinha como objetivo vencer todo o campo GTE, o que teria sido alcançado sem o problema. Mas, ainda assim, o objetivo principal era terminar a corrida. Até mesmo os eventos mais longos da NASCAR chegam a apenas quatro ou cinco horas, portanto, chegar a 24 horas já era bastante. O carro ficou em 39º lugar no geral quando ele cruzou a linha de chegada, completando 285 voltas no circuito de 136,7km.

O documentário está sendo produzido pela NASCAR Studios, juntamente com Griffin Van Malssen e o diretor Brad Lockhart. Jeff Gordon e a HMS atuam como produtores executivos, assim como Tim Clark, John Dahl, Amy Anderson, Tally Hair e Matt Summers da NASCAR.

A Amazon está trabalhando em outro documentário com foco na Hendrick, acompanhando Kyle Larson em sua tentativa histórica de completar a dobradinha Indy 500/Coca-Cola 600, depois de ter fracassado de forma chocante um ano atrás. A Prime Video também está fazendo parceria com a HMS como patrocinadora este ano.

