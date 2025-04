MotoGP: Quartararo marca novo recorde e é pole na Espanha

A MotoGP definiu esta manhã o grid para o GP da Espanha, quinta etapa do campeonato. Fabio Quartararo bateu o recorde do circuito de Jerez e fez a pole, um excelente resultado para a Yamaha, quebrando uma dominância da Ducati em classificações. Esta é a primeira pole do francês e da marca depois de 63 corridas, o último tirunfo tendo sido na Indonésia, em 2022. Marc Márquez e Francesco Bagnaia completam o top 3.

Alex Márquez, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Joan Mir, Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta completam os 12 primeiros.

Q1

Com o cronômetro inciado, foram para a pista: Brad Binder, Marco Bezzechi, Jack Miller, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Luca Marini, Somkiat Chantra, Ai Ogura, Raul Fernandez, Augusto Fernandez (correndo no lugar de Miguel Oliveira pela Pramac), Lorenzo Savadori (que substitui Jorge Martín) e Aleix Espargaró (wildcard da Honda nesse fim de semana).

O primeiro a marcar volta foi Luca Marini, logo superado por Bastianini, Binder e Milller. Marco Bezzechi chegou a ir para a brita e causou bandeira amarela, mas se recuperou e logo voltou para a pista.

No final, Maverick Viñales foi o mais rápido, marcando 1min36.284s, seguido por Marco Bezzechi. Os dois garantiram vaga para o Q2, onde podem lutar pela pole. Os demais formam o grid do fim de semana, ficando, nesta ordem, de 13° a 23°: Brad Binder, Jack Miller, Ai Ogura, Luca Marini, Raul Fernandez, Enea Bastianini, Aleix Esparagó, Augusto Fernandez, Somkiat Chantra, Lorenzo Savadori e Alez Rins.

Q2

Foram direto para esta sessão os dez melhores do treino livre 2: Alex Márquez, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Fermin Aldeguer, Johann Zarco, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Joan Mir, além de Viñales e Bezzechi, dois primeiros no Q1.

Marc Márquez fez 1min35.643s, batendo o recorde do irmão de melhor tempo da pista. Logo em seguida, Alex Márquez e Franco Morbidelli também marcaram na casa de 1min35s, com menos de 10 minutos no cronômetro. No fim de sessão, a menos de 5 minutos para o fim, a disputa ficou realmente acirrada.

Fabio Quartaro garantiu a pole com 1min35.610s, marcando o novo recorde de Jerez. Marc Márquez foi segundo, seguido de Bagnaia e Alex Márquez.

Información principal Datos adicionlaes 1 - 2 Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo Km/h 1 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8 1'35.610 166.539 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 7 +0.033 1'35.643 0.033 166.481 3 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8 +0.145 1'35.755 0.112 166.286 4 A. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 8 +0.148 1'35.758 0.003 166.281 5 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8 +0.218 1'35.828 0.070 166.160 6 M. Viñales Tech3 12 KTM 7 +0.242 1'35.852 0.024 166.118 7 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 8 +0.368 1'35.978 0.126 165.900 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9 +0.444 1'36.054 0.076 165.769 9 J. Mir Honda HRC 36 Honda 8 +0.551 1'36.161 0.107 165.584 10 J. Zarco Team LCR 5 Honda 7 +0.597 1'36.207 0.046 165.505 11 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9 +0.607 1'36.217 0.010 165.488 12 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7 +0.730 1'36.340 0.123 165.277

A MotoGP volta à pista ainda neste sábado, para disputa da sprint, marcada para 10h. Todas as sessões com transmissão da ESPN e do Disney+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

