A Ducati anunciou nesta sexta-feira o adiamento do evento de lançamento da moto de 2022 para a temporada da MotoGP, após um de seus pilotos, Jack Miller, revelar que testou positivo para Covid-19.

Miller está de volta à Austrália desde o começo de dezembro, quando voltou para participar de uma etapa do Campeonato Australiano de Superbike. Ele deveria voltar para a Europa nesta semana antes do lançamento, marcado para a próxima sexta-feira, mas precisou adiar os planos.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Miller disse que está assintomático, podendo continuar com sua preparação física antes da nova temporada, impedindo apenas seu retorno à Europa.

Com isso, a Ducati anunciou que o lançamento, originalmente programado para 28 de janeiro, passou para 07 de fevereiro, um dia após a conclusão das atividades de pré-temporada em Sepang, marcado para 05 e 06.

"Infelizmente, como vocês podem ver, ainda estou na Austrália após testar positivo para Covid-19", disse Miller, que divide a equipe oficial da Ducati com Francesco Bagnaia. "No momento não posso viajar e perderei a apresentação da equipe".

"Só quero deixar todos cientes de que estou bem, sem sintomas, podendo continuar com meu treinamento aqui na fazenda, mas sem poder viajar no momento. Sinto falta de todos e mal posso esperar para vê-los logo".

Uma onda de infecções da variante Omicron está afetando duramente a Austrália, com números recordes de casos nos estados de Queensland, Nova Gales do Sul e Victoria.

KTM anuncia data de lançamento da equipe oficial e da Tech3

Enquanto a Ducati transferia a data de revelação da moto de 2022 para fevereiro, a KTM confirmou que o lançamento de suas quatro motos acontecerão ainda neste mês.

Tanto a equipe oficial, de Miguel Oliveira e Brad Binder, e a satélite Tech3, dos novatos Remy Gardner (atual campeão da Moto2) e Raúl Fernández (vice-campeão da Moto2) terão suas motos reveladas no próximo dia 27

A apresentação será transmitida online e o objetivo principal será revelar ao mundo a nova RC16, protótipo com o qual a equipe austríaca lutará para se juntar à disputa pelo título da MotoGP. O evento terá também como destaque a chegada do novo chefe, Francesco Guidotti, que assumiu o cargo após a saída de Mike Leitner.

