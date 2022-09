Após Índia, MotoGP anuncia corrida no Cazaquistão para 2023

Carregar reprodutor de áudio

O calendário da MotoGP deve contar com bem mais que 20 corridas para 2023. Após a Dorna Sports anunciar a intenção de realizar uma prova na Índia a partir do próximo ano, agora confirmou a entrada de mais um país: o Cazaquistão.

Além das duas, a MotoGP anunciou recentemente também o memorando de intenção de levar a categoria à Arábia Saudita nos próximos anos.

O acordo com o Cazaquistão tem validade de cinco anos para a realização de uma prova no novo Circuito de Sokol, próximo de Almaty, a maior cidade do país.

"O Campeonato Mundial de MotoGP está a caminho do Cazaquistão!", disse o comunicado da MotoGP. "2023 marca o início de um novo acordo de cinco anos que faz com que a MotoGP chegue a uma nova região do mundo, com o belo Circuito Internacional de Sokol se juntando ao calendário".

"Localizado ao redor da maior cidade do Cazaquistão, Almaty, Sokol é um novo complexo esportivo construído no coração da Ásia Central. A região será uma nova parada para a MotoGP em meio à expansão do esporte ao redor do mundo, engajando com novos mercados e fãs".

O circuito foi projetado por Hermann Tilke, e não é o primeiro trabalho do arquiteto alemão a marcar presença no calendário da MotoGP, em uma lista que inclui Sepang na Malásia, MotorLand em Aragón, Circuito das Américas em Austin e Buddh, do recém-anunciado GP de Bharat na Índia.

"O Cazaquistão será o 30º país a receber um GP do Mundial desde 1949, uma marca perfeita para celebrar a história do primeiro campeonato mundial do esporte a motor, e o Circuito Internacional de Sokol será o 74º a receber um GP".

O calendário completo de 2023 deve ser revelado logo, com o início em 26 de março em Portugal. O Catar, tradicional palco de abertura, será transferido para mais tarde no ano devido às reformas ao circuito de Losail.

A partir do próximo ano, a MotoGP terá corridas sprint aos sábados em todas as etapas do calendário, com duração de 50% de uma corrida normal.

O calendário deste ano da MotoGP deveria contar com 21 eventos, mas o retorno do GP da Finlândia acabou sendo cancelado devido às obras incompletas da pista. A volta da etapa é improvável, com o circuito pedindo falência antes mesmo de sua inauguração.

