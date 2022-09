Carregar reprodutor de áudio

A recém-anunciada entrada do Cazaquistão no calendário da MotoGP, válido já para o próximo ano, combinado com as provas que já possuem data, nos permitem termos uma ideia muito aproximada de como deve ser a distribuição de GPs para 2023.

Obviamente, a instabilidade que existe em diferentes países ainda pode alterar os planos da Dorna e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que deve ser definido ainda nesta semana. Mas já temos várias datas oficializadas, como o GP de Portugal em Portimão, que abre a temporada em 26 de março. O desafio será a segunda etapa, já na semana seguinte, na Argentina.

Logo depois, a categoria seguirá em solo americano para a prova de Austin, antes do início de uma sequência europeia com Jerez, Le Mans, Aragón, que passa para o primeiro semestre, Mugello, Sachsenring e Assen que, desta vez, não deve ser a última prova antes da pausa de verão, com esse título ficando com a estreia do Cazaquistão. Mas, apesar da confirmação da Dorna, é preciso manter a interrogação, devido à proximidade entre o conflito Rússia-Ucrânia.

Independente, a primeira corrida pós-pausa de verão será em Silverstone, cuja data já foi confirmada. Logo na sequência, teremos mais um GP da Áustria enquanto a Catalunha deve trocar a posição com Aragón, indo para a segunda metade do ano.

Sem tempo para descanso, San Marino fecha a passagem da MotoGP pela Europa. E antes da final em Valência, o Mundial faz um tour pela Ásia e Oceania. Primeiro, uma rodada tripla com Malásia, Japão e Austrália, antecedendo o Catar, que passa para o final do ano devido a reformas no circuito de Losail, e Valência fechando em 19 de novembro, totalizando 21 provas.

Confira como deve ficar o calendário da MotoGP para 2023:

Fecha Grande Prêmio Circuito 26 de março Portugal Portimão 02 de abril Argentina Termas de Río Hondo 16 de abril Américas (Estados Unidos) Circuito das Américas (Austin) 30 de abril Espanha Jerez 14 de maio França Le Mans 28 de maio Aragón MotorLand 04 de junho Itália Mugello 18 de junho Alemanha Sachsenring 25 de junho Holanda Assen 09 de julho Cazaquistão Sokol 06 de agosto Grã-Bretanha Silverstone 20 de agosto Áustria Red Bull Ring 03 de setembro Catalunha Barcelona 10 de setembro San Marino Misano 24 de setembro Malásia Sepang 01 de outubro Japão Motegi 08 de outubro Austrália Phillip Island 22 de outubro Tailândia Buriram 29 de outubto Indonésia Mandalika 12 de novembro Catar Losail 19 de novembro Valência Ricardo Tormo

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?