MotoGP: Petrucci deve substituir Mir na Suzuki no GP da Tailândia

Com Joan Mir ainda afastado devido à uma fratura no tornozelo após o GP da Áustria em agosto, a Suzuki segue escalando substitutos para o campeão de 2020 da MotoGP. E o escolhido para a etapa desta semana, em Chang, na Tailândia, deve ser um velho conhecido do Mundial de Motovelocidade: Danilo Petrucci.

Após perder a etapa de Misano, Mir tentou voltar em Aragón, mas acabou desistindo de sua participação ao sentir que seu tornozelo ainda não estava melhor. O espanhol já havia confirmando que não correria no Japão, e seu retorno, que era previsto para a Tailândia, também não deve acontecer, com a Suzuki esperando contar com ele na Austrália, em duas semanas.

Segundo reportagem do jornal espanhol AS, Mir será substituído pelo ex-piloto da Ducati Petrucci. O italiano fez sua estreia na MotoGP em 2012, indo de uma Ioda de fundo do grid até a Ducati da equipe oficial em 2019.

Petrucci venceu duas vezes em sua passagem pela Ducati antes de correr com a KTM pela Tech3 em 2021. Mas após uma temporada difícil e um desejo da KTM em dar espaço aos seus próprios pilotos, Remy Gardner e Raúl Fernández, levaram o italiano a perder sua vaga na MotoGP.

Apesar da saída da MotoGP, Petrucci seguiu com a KTM no começo de 2022 para a disputa do Dakar, conquistando a vitória em um estágio apesar de participar do evento lesionado.

A expectativa era de que ele fizesse a temporada completa do rally raid com a marca austríaca em 2022, mas isso acabou não se concretizando, com Petrucci assinando com a Ducati para disputar o MotoAmerica Superbike.

Ele venceu cinco corridas com a equipe Warhorse Ducati a bordo de uma Panigale V4, disputando o título até o fim da temporada, mesmo em sua estreia. Ele acabou a 20 pontos do campeão, Jake Gagne, da Yamaha.

A Suzuki já havia pedido a Petrucci para substituir Mir no GP de San Marino em Misano, mas o piloto preferiu manter o foco na disputa da MotoAmerica.

Em Misano, a Suzuki escalou o ex-piloto da Moto2 Kazuki Watanabe, enquanto o piloto de testes Takuya Tsuda foi o selecionado para o GP do Japão. Caso a participação de Petrucci seja confirmada, esse será o sexto chassi diferente que ele guiará em sua carreira na categoria.

