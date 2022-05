Aprilia renova com Aleix Espargaró e Viñales na MotoGP até 2024

Carregar reprodutor de áudio

Após o Motorsport.com revelar em primeira mão, a equipe italiana Aprilla confirmou nesta quinta-feira (26) a renovação dos contratos de Aleix Espargaró e Maverick Vinãles por mais dois anos na MotoGP.

As conversas entre Espargaró e Aprilia teve uma série de nuances, com o espanhol chegando a dizer que estava “triste” com os rumos da negociação após sua vitória no GP da Argentina. O fato é que as discussões se estenderam um bocado por conta da política da Aprilia em reduzir salários após a crise causada pela pandemia, mas ambos se acertaram até 2024, com a estimativa de ordenados anuais na casa dos 2 milhões de euros.

Com 98 pontos, Espargaró é vice-líder da MotoGP, apenas quatro tentos de Fabio Quartararo. Já Viñales vem fazendo um campeonato discreto, em 13º, com 33 pontos, mas conseguiu a renovação de contrato.

“Talvez não seja uma grande notícia para vocês, mas eu estou feliz em anunciar que Aleix Espargaró e Maverick Viñales continuarão na Aprilia pelos próximos dois anos”, declarou Massimo Rivola, CEO da equipe.

“Vocês sabem que o Capitão (Espargaró) faz parte da nossa história há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele continuará acelerando com o entusiasmo que ele trouxe ao time. Também estou feliz em seguir com o Maverick. Confio no talento dele e tenho certeza de que ele vai mostrar isso para todo mundo”, finalizou.

