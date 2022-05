Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo lidera o Mundial de 2022 da MotoGP com quatro pontos de vantagem após sete corridas do ano, com vitória em Portugal e segundos lugares na Indonésia e na Espanha, enquanto as demais Yamahas sofrem para replicar o resultado. Algo que, para Andrea Dovizioso, lembra muito o problema da Honda no auge da era Marc Márquez: só um piloto consegue guiar a moto.

Seus resultados diferem muito das outras três M1 do grid. Seu companheiro na equipe oficial, Franco Morbidelli, é o segundo melhor colocado no Mundial, mas apenas em 17º, com 84 pontos a menos. Seu melhor resultado no ano até aqui é uma sétima posição em Mandalika.

Dovizioso, que corre ao lado de Darryn Binder na RNF Racing, que usa motos do ano anterior, vem sofrendo muito para adaptar seu estilo de pilotagem com o objetivo de extrair a melhor performance da M1, que é frear tardiamente e maximizar a velocidade de curva, minimizando as deficiências de potência do modelo.

Olhando para a situação como um todo, Dovizioso acredita que isso lembra o caso da Honda em anos anteriores, quando apenas o hexacampeão Márquez conseguia tirar bons resultados de uma moto problemática.

"A moto é realmente boa em algumas áreas, porque Fabio vem mostrando coisas incríveis", disse Dovizioso durante o fim de semana do GP da França.

"Mas, na minha opinião, é o único modo de ser rápido. Se você não guia desse jeito e não faz uma frenagem mais tardia como ele, com muita velocidade no meio da curva, não tem como ser rápido, porque a moto, mesmo tendo a mesma velocidade das outras, acelera menos".

"Então, se você não tiver mais velocidade no meio da curva, não tem como ser rápido. Fabio tem ess sensação e consegue ir bem em todas as pistas, garantindo essa velocidade. É o único jeito de ser rápido com essa moto, mais que no passado. Mas, na minha visão, é uma diferença de aderência".

"O chassi te dá a possibilidade porque ele é muito bom na entrada e no meio da curva, mas se você não tem esse chip na cabeça que te faz guiar assim, não tem como ser rápido. E eu não tenho isso no momento. Estou tentando mudar isso, mas não estou conseguindo".

"É por isso que, em todas as pistas, a diferença é bem similar. É como você guia a moto. Então acho que a Yamaha está em boa situação porque eles venceram no ano passado e lideram agora. Mas,ao meu ver, é similar ao que vimos com Marc e a Honda por seis anos".

Dovizioso acrescentou que provavelmente a Honda se encontrou em uma situação de ser incapaz de desenvolver uma moto que Márquez não poderia guiar, o que teria conseguido com o modelo de 2022.

"Não sei se a Yamaha decidiu fazer isso ou se chegou a essa situação. Na Honda, acho que eles decidiram ir por este caminho porque Marc estava forte. Não sei, porque não tenho a experiência desses últimos quatro anos".

"Mas a situação agora é similar à da Honda. Apenas um piloto consegue aproveitar todo seu potencial, abrindo uma grande distância para os outros".

