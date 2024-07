A MotoGP está pegando mais fogo do que nunca após o GP da Holanda. Com um fim de semana perfeito, garantindo todos os pontos em jogo e sua terceira vitória consecutiva, Francesco Bagnaia colou novamente em Jorge Martín no Mundial.

O espanhol da Pramac segue na liderança, chegando aos 200 pontos, mas agora vê Pecco apenas 10 de distância, com 190.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Holanda:

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Holanda:

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Holanda:

POSIÇÃO CHASSI PONTOS 1 Ducati 278 37 34 25 37 37 34 37 37 - - - - - - - - - - - - 2 Aprilia 156 15 20 37 10 18 25 13 18 - - - - - - - - - - - - 3 KTM 154 29 21 26 19 12 15 18 14 - - - - - - - - - - - - 4 Yamaha 43 5 10 4 8 1 7 1 7 - - - - - - - - - - - - 5 Honda 22 4 4 - 5 4 2 - 3 - - - - - - - - - - - -

