MotoGP: Bagnaia bate Martín e faz a pole para o GP da Holanda

A MotoGP definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP da Holanda, 8ª etapa da temporada 2024. Em um quali movimentado, Francesco Bagnaia garantiu a pole position, superando Jorge Martín por somente 0s081, enquanto Maverick Viñales fecha a primeira fila.

Completam os doze primeiros do grid da sprint deste sábado e o GP do domingo: Álex Márquez, Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Franco Morbidelli, Brad Binder, Pedro Acosta, Enea Bastianini e Raúl Fernández.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira, Jack Miller, Álex Rins, Joan Mir, Lorenzo Savadori, Augusto Fernández, Luca Marini, Takaaki Nakagami e Johann Zarco.

A sessão foi marcada por repletos incidentes, com as quedas de Bezzecchi e Acosta e a invasão de uma lebre à pista, sendo que esta última foi rapidamente resolvida com o animal saindo sozinho.

Mesmo com a queda, ocorrida com a regressiva já encerrada, Acosta foi o mais rápido da sessão com 01min31s372, seguido de perto por Di Giannantonio com 01min31s390. Os demais, classificados de 13º a 23º foram: Fabio Quartararo, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Álex Rins, Miguel Oliveira, Lorenzo Savadori, Johann Zarco, Joan Mir, Luca Marini, Augusto Fernández e Takaaki Nakagami.

Q2

Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Francesco Bagnaia, Maverick Viñales, Álex Márquez, Aleix Espargaró, Jorge Martín, Marc Márquez, Brad Binder, Enea Bastianini, Raúl Fernández e Franco Morbidelli.

Enquanto tentava ultrapassar Espargaró em busca de uma posição melhor na pista, Marc Márquez foi ao chão com menos de 1min para o fim do quali.

Ao final, Francesco Bagnaia garantiu a pole com um tempo de 01min30s540, apenas 0s080 à frente de Jorge Martín, enquanto Maverick Viñales fecha a primeira fila. Completam os doze primeiros do grid da sprint e do GP: Álex Márquez, Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Franco Morbidelli, Brad Binder, Pedro Acosta, Enea Bastianini e Raúl Fernández.

A MotoGP volta à pista de Assen ainda neste sábado, para a disputa da corrida sprint do GP da Holanda. A largada está marcada para as 10h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana do GP da Holanda.

ROSSI na F1, AGOSTINI mulherengo, Marc, DEDO DO MEIO e +: CAUSOS de Fausto Macieira, MotoGP em ASSEN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Histórias com Valentino Rossi, Giacomo Agostini e cia: 'causos' de Fausto Macieira e MotoGP em Assen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #13 – Como manter LEGADO de AYRTON SENNA com ANA SIMÕES, da Senna Brands

.