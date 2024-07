A MotoGP entregou neste domingo uma prova pouco movimentada no GP da Holanda em Assen. Mas, lá na frente, Francesco Bagnaia completou o fim de semana de domínio, vencendo com autoridade à frente de Jorge Martín e Enea Bastianini.

Em uma largada quase limpa, Bagnaia saiu bem, à frente de Martín. Porém, mais no fundo, Rins sofreu um forte highside, sendo ejetado de sua moto. Logo atrás, Márquez ultrapassava Viñales pela terceira posição.

Na VR46, situações opostas. Enquanto Bezzecchi caía e abandonava, Di Giannantonio subia pela classificação, ultrapassando Viñales e Márquez para assumir a terceira posição, mas ficando a quase 3s de Martín, que ainda tinha 1s para Bagnaia.

Com pouca briga na frente, Di Giannantonio liderava um pelotão com Márquez, Viñales e Acosta em sua cola, mas também com pouca ação.

Quando a prova entrava em seu terço final, Bagnaia liderava com 1s8 para Martín, que abria outros 3s para o pelotão de Di Giannantonio, Márquez e Viñales, enquanto Acosta perdia terreno em meio aos ataques de Bastianini, que conseguiu a ultrapassagem no começo da 19ª volta.

Di Giannantonio cometeu um erro e isso permitiu várias trocas de posição entre esses pilotos. A cinco voltas do fim, Viñales era o terceiro, com Bastianini na sua cola em quarto, deixando Márquez em quinto e Di Gigia em sexto, enquanto o piloto da Tech3 ficava em sétimo.

No final, Bagnaia entregou uma performance dominante, para vencer com mais de 3s de vantagem para Martín. Bastianini fechou o pódio. Márquez cruzou a linha de chegada em quarto, mas foi punido em 16s por seus pneus estarem com pressão inferior ao permitido e caiu para 10º. Veja:

