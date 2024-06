Francesco Bagnaia venceu a corrida sprint do GP da Holanda da MotoGP — uma vitória de ponta a ponta. O pódio da prova de 13 voltas foi completado por Jorge Martín, lídero do campeonato, e Maverick Viñales. Com o resultado, Martín segue liderança do campeonato e Bagnaia diminui a diferença para 15 pontos.

A corrida

Na largada, Bagnaia aproveitou a pole e largou de modo impecável, garantido a primeira posição. Álex Márquez também saltou bem e tomou a terceira posição de Maverick Viñales. Em segundo lugar estava Jorge Martín, que chegou a balançar na primeira volta durante uma das curvas.

Na abertura da segunda volta, Marc Márquez tombou na saída da segunda curva após passar na parte mais alta da zebra. O espanhol acabou abandonando.

Na terceira volta, Viñales conseguiu recuperar a P3 de Álex Márquez. Fechando o top 5 estava Brad Binder.

O sul-africano então seguiu se aproximando de Márquez. Na liderança, Bagnaia era ameçado por Jorge Martín.

Na volta 4, Lorenzo Salvadori foi mais um a cair. No X/Twitter, a MotoGP inforou que ele foi encaminhado ao centro médico. Ainda no mesmo lap, a Honda de Luca Marini fumaçou e o italiano teve que abandonar.

Jorge Martín seguiu boa parte da corrida sprint menos de 1s atrás de Bagnaia.Nas voltas finais, o italiano aumentou a vantagem.

Álex Rins foi mais um piloto a cair. A queda do espanhol aconteceu na volta 9.

Faltando duas voltas para o fim da prova, o grid final estava praticamente fechado. Bagnaia já tinha 1,5s de vantagem para Martín. Viñales também corria sozinho na terceira posição.

Álex Márquez caiu para a oitava posição e ainda levou uma punição de tempo por passar os limites da pista.

Na bandeira quadriculada, antes de Bagnaia garantir a vitória, Aleix Espargaró sofreu uma batida feia na penúltima volta. O piloto foi rodando por metros na brita e ao se levantar estava segurando o pulso esquerdo, indicando alguma possível lesão.

RESULTADO

