Depois de lançar o calendário de 2020 revisado, a MotoGP pode estar próximo de tomar mais um golpe. O Circuito das Américas (COTA), originalmente marcado para sediar a terceira etapa da temporada, mas foi alçado à vaga de primeira prova do ano, após o cancelamento do Catar e o adiamento da Tailândia.

Mas, nesta sexta, o prefeito da cidade de Austin, Steve Adler, junto com a Juíza Sarah Eckhard, do Condado de Travis - onde fica o COTA - declararam "um estado de desastre local" devido à ameaça do coronavírus.

Isso significa que a cidade irá suspender qualquer evento com um público esperado de mais de 2.500 pessoas, a não ser que os organizadores do evento sejam capazes de provar ao Departamento de Saúde Pública que serão tomadas medidas apropriadas no local para conter a disseminação da doença.

Como parte do anúncio, Adler também confirmou o cancelamento de um dos principais festivais dos Estados Unidos que acontece em Austin, o South by Southwest (SXSW), que começaria no dia 13 de março. De acordo com a imprensa local, há pelo menos 17 casos de coronavírus confirmados no Texas, mas nenhum ainda em Austin.

Após a divulgação do calendário revisado da MotoGP, Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, dona da categoria, afirmou não descartar a possibilidade de fazer corridas com portões fechados, devido ao coronavírus. Mas caso seja impossível para que o COTA receba a etapa, a temporada iniciaria em 19 de abril, no Autódromo de Termas de Rio Hondo, na Argentina.

