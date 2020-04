Fox Sports confirma o acordo com a MotoGP para temporada 2020

O Fox Sports anunciou nesta quinta-feira que terá a temporada 2020 da MotoGP como uma de suas atrações de sua grade neste ano. O anúncio vem após a saída da categoria do SporTV, que transmitiu o campeonato por uma década.

O canal, porém, pode virar um braço da ESPN no Brasil, já que o destino da Fox Sports no país está nas mãos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade. A Disney, hoje dona dos dois canais, tenta a fusão de ambos desde 2019, mas o órgão ainda não autorizou.

De todo modo, a Fox Sports conta com jornalistas consagrados no esporte a motor: os narradores Téo José e Hamilton Rodrigues, o apresentador e repórter Felipe Motta, e os comentaristas Flávio Gomes, Thiago Alves, Rodrigo Mattar e Edgard Mello Filho.

Nos últimos 10 anos, a cobertura da categoria no SporTV ficou marcada pela célebre dupla Guto Nejaim e Fausto Macieira. Apesar do sucesso, os jornalistas foram dispensados da emissora assim que a categoria saiu do Grupo Globo. Ao Motorsport.com, Nejaim disse, na época, que ficou surpreso com a decisão.

Logo após o anúncio da saída da MotoGP do Sportv, os rumores davam conta de que o DAZN seria o destino da categoria rainha das motos. No entanto, segundo apurado pela reportagem do Motorsport.com, a plataforma de streaming reavaliou os investimentos no Brasil, entendendo que a prioridade são as competições de futebol, especialmente envolvendo clubes brasileiros.

MotoGP tem retorno ao Brasil marcado para 2022

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, o mais importante campeonato da motovelocidade mundial anunciou volta ao Brasil na temporada 2022. A etapa brasileira deverá ocorrer no Rio de Janeiro, no circuito Rio Motorpark, a ser construído na região de Deodoro.

Três locais já receberam provas da MotoGP no Brasil. De 1987 a 1989, Goiânia recebeu as principais motos e pilotos do mundo. Em 1992, foi a vez de Interlagos ser o palco. De 1995 a 2004, o extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio, fez parte do calendário.

Pela categoria principal, as 500cc, Valentino Rossi é o recordista de vitórias, com quatro triunfos. Mick Doohan tem dois êxitos e Makoto Tamada foi o último ganhador da etapa brasileira. Veja fotos da MotoGP no Brasil abaixo: