Carlos Ezpeleta, diretor esportivo da MotoGP, visitou na quarta-feira (19), as obras do Autódromo Oscar y Juan Gálvez, uma das pistas mais históricas da Argentina, que quer voltar a sediar eventos de alto nível, como o Campeonato Mundial de Motociclismo (que sediou em alguns anos nas décadas de 60, 80 e 90) ou a Fórmula 1 (de 1953 a 1958, em 1960, de 1972 a 1981, exceto em 1976, e de 1995 a 1998).

Os organizadores do GP da Argentina, que este ano retornará a Termas de Río Hondo no fim de semana de 14 a 16 de março após sua ausência em 2024 devido a cortes de verba do presidente Javier Milei, confirmaram a visita do executivo espanhol, que pode indicar mudanças na etapa argentina da categoria rainha.

"A visita ocorreu no âmbito de uma reunião com as equipes de trabalho da AUSA, a empresa encarregada de coordenar as obras, o Secretário de Esportes da Cidade de Buenos Aires, e a pessoa responsável pela operação do autódromo e as equipes técnicas do Grupo OSD, o promotor histórico do GP da República Argentina de MotoGP", começou um comunicado divulgado à mídia.

"Durante a visita, a equipe técnica responsável pelas obras mostrou o progresso feito na modernização do circuito de Buenos Aires, um projeto que está sendo realizado pelo estúdio de design Dromo, liderado pelo italiano Jarno Zafelli".

"O objetivo do projeto é adequar as instalações aos padrões internacionais exigidos pela FIA e pela FIM. Essa atualização permitirá que o autódromo recupere sua capacidade de sediar eventos de classe mundial, como a Fórmula 1 e a MotoGP, em um futuro próximo", continuaram.

Portanto, está claro que o Autódromo Oscar y Juan Galvez quer recuperar sua glória passada, conforme confirmado pelo Grupo OSD, promotor do GP, que foi responsável pela construção dos circuitos Termas de Rio Hondo e El Villicum, que sediaram o Campeonato Mundial de Superbike há alguns anos.

Autódromo Oscar e Juan Galvez

O diretor do Grupo OSD, Orlando Terranova, disse: "Esse projeto representa outro passo importante no compromisso do Grupo OSD com o desenvolvimento do automobilismo na Argentina. Enquanto nos preparamos para sediar uma nova edição do GP da República Argentina de MotoGP, continuamos a trabalhar para expandir as possibilidades de [sediar] eventos internacionais de automobilismo ".

A declaração concluiu: "As obras no Autódromo representam um marco significativo na modernização de um dos circuitos mais emblemáticos da América do Sul, reforçando a posição da Argentina como um dos principais destinos internacionais do esporte a motor".

Vale a pena lembrar que a MotoGP quer continuar a dar passos em sua incursão na América do Sul. Há algumas semanas, foi confirmada a volta do Brasil com um novo GP a partir da temporada de 2026, por cinco temporadas, no circuito de Goiânia.

