A Pierer Industrie AG, que indiretamente é proprietária da KTM, evitou a insolvência após passar por uma reestruturação, dias antes da audiência judicial de recuperação financeira da empresa austríaca que possui equipe de MotoGP.

Com sede em Wels, na Áustria, a Pierer Industrie AG detém uma participação de 50,1% na Pierer Bajaj AG, que, por sua vez, possui 74,94% da empresa controladora da KTM, a Pierer Mobility AG. Além disso, a Pierer Industrie AG detém uma participação de 80% no fornecedor automotivo Pankl AG.

Na quinta-feira (21), os credores votaram no plano de reestruturação europeu (ReO) da Pierer Industrie AG no tribunal regional de Wels. Essa foi a primeira vez que esse procedimento foi aplicado na Áustria de acordo com a diretiva de reestruturação, que entrou em vigor em 17 de junho de 2021.

Em princípio, esse processo permite que as empresas em risco de insolvência, mas ainda não insolventes, se submetam a um procedimento de reestruturação supervisionado pelo tribunal, dando-lhes a oportunidade de se recuperar financeiramente antes de ter que declarar falência.

A Pierer Industrie AG buscou esse processo de reestruturação para pagar integralmente as obrigações financeiras no valor de 247,5 milhões de euros (R$ 1,475 bilhão). O objetivo era estender o período de pagamento em dois anos, em vez de liquidar as dívidas imediatamente.

O processo se referia principalmente à extensão de títulos vencidos e notas promissórias. A audiência na quinta-feira durou cerca de uma hora, e a proposta apresentada pela empresa em 27 de dezembro de 2024 foi aceita. Isso marca a conclusão de seu processo de reestruturação.

Como resultado, as dívidas não terão que ser pagas nas datas originalmente acordadas, mas sim nos novos prazos de 31 de dezembro de 2026 e 31 de dezembro de 2027.

Em 25 de fevereiro, o tribunal regional de Ried im Innkreis votará o plano de reestruturação da KTM AG e de duas de suas subsidiárias. Os credores decidirão então se aprovam o plano proposto.

A KTM acumulou dívidas superiores a 2 bilhões de euros de 1.170 credores registrados, incluindo bancos e fornecedores. Além disso, há cerca de 2.500 reclamações de funcionários.

A oferta legal mínima para os credores é de uma taxa de pagamento de 30%. Em meados de fevereiro, a KTM melhorou a oferta com um pagamento em dinheiro, o que significa que os 30% propostos não serão pagos em dois anos, como é de praxe, mas até o final de maio.

Espera-se que esse dinheiro seja fornecido pelos proprietários, novos investidores e bancos, e depositado junto ao administrador da insolvência até meados de abril. O valor é estimado em cerca de 600 milhões de euros. Recentemente, o fundo de investimentos norte-americano Whitebox defendeu uma taxa de reembolso mais alta.

Enquanto isso, estão sendo feitos esforços em Mattighofen para retomar a produção até meados de março. A KTM declarou que está trabalhando para garantir a liquidez necessária, com os 150 milhões de euros necessários já comprometidos pelos proprietários.

O pré-requisito para isso é a votação dos credores marcada para a próxima terça-feira (25). Se o plano for rejeitado, a falência e a quebra da empresa podem ser iminentes. Nesse caso, é improvável que haja fundos disponíveis para reiniciar a produção.

