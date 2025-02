Com o fim da pré-temporada de 2025 da MotoGP, as previsões sobre a superioridade da equipe oficial da Ducati sobre o restante do grid se confirmaram.

A maioria dos analistas e especialistas da área está prevendo que o campeonato será um confronto direto entre Marc Márquez e Pecco Bagnaia, a dupla da fabricante sediada em Bolonha que, entre eles, acumulou 11 títulos, oito deles na categoria rainha, na qual conquistaram 91 vitórias, 29 para o italiano e 62 para o espanhol.

Já apelidados como o verdadeiro "Dream Team" das duas rodas, eles estão enfrentando a temporada mais longa da história do campeonato, com 22 etapas, o que sugere que o recorde de 13 vitórias em um único ano, alcançado pelo próprio Márquez em 2014 (Honda), está em perigo nesta temporada.

De fato, no ano passado, Bagnaia, sem se tornar campeão, alcançou 11 vitórias em 20 GPs, de modo que a meta de quebrar o recorde de 2014, mais do que factível, é praticamente uma obrigação.

Outro marco que pode cair este ano é o do maior número de vitórias de uma única equipe, mantido pela Honda desde 2014, quando a equipe de fábrica de Tóquio somou 14 vitórias, 13 para Márquez mais uma para Dani Pedrosa, superando as 13 vitórias de 2011 de Casey Stoner (10) e Pedrosa (3) na mesma garagem.

Esse número, 13 vitórias entre os dois pilotos, já foi alcançado no ano passado por Pecco e Enea Bastianini na Ducati, portanto, terminar 2025 com menos de 14 vitórias entre os dois pilotos seria um retrocesso.

Menos vencedores de corrida em uma única temporada

Se acreditarmos no barulho dos fãs nas redes sociais, a temporada de 2025 poderá ser a que terá menos vencedores de corrida, um recorde estabelecido na era da MotoGP em 2012, quando apenas três pilotos conseguiram vencer qualquer um dos 18 GPs que aconteceram: sete de Pedrosa, cinco de Stoner (ambos da Honda) e seis do campeão daquele ano, Jorge Lorenzo (Yamaha).

Em nove ocasiões, apenas quatro pilotos venceram corridas em uma temporada, mais recentemente em 2015, com vitórias de Lorenzo (7), Márquez (5), Valentino Rossi (4) e Pedrosa (2).

Em sete temporadas da era MotoGP, cinco pilotos conseguiram vencer pelo menos um grande prêmio em um ano, como aconteceu em 2024, quando Bagnaia venceu 11 corridas, o que não foi suficiente para ele se tornar campeão, pois com três vitórias Jorge Martín levou a coroa, o mesmo número de vitórias de Márquez.

Enea Bastianini venceu duas e Maverick Viñales uma para salvar a honra dos outros fabricantes, já que 19 das 20 corridas de GPs foram vencidas pela Ducati.

Há apenas um precedente para o domínio de um fabricante sobre os demais, como aconteceu no ano passado: em 2003, quando a Honda venceu 15 dos 16 GPs daquele ano, apenas um escapou, em Barcelona, onde Loris Capirossi venceu com a Ducati. Esse, sem dúvida, seria o grande desafio para a fabricante italiana, encerrar a temporada de 2025 com uma temporada completa de vitórias.

Pilotos vencedores em todas as temporadas da era MotoGP:

Temporada Número de vencedores Vitórias/Piloto 2024 5 11 Pecco Bagnaia 3 Jorge Martin 3 Marc Marquez 2 Enea Bastianini 1 Maverick Viñales 2023 8 7 Pecco Bagnaia 4 Jorge Martin 3 Marco Bezzecchi 2 Aleix Espargaró 1 Johann Zarco 1 Enea Bastianini 1 Alex Rins 1 Fabio Di Giannantonio 2022 7 7 Pecco Bagnaia 4 Enea Bastianini 3 Fabio Quartararo 2 Alex Rins 1 Aleix Espargaró 1 Jack Miller 1 Miguel Oliveira 2021 8 5 Fabio Quartararo 4 Pecco Bagnaia 3 Marc Marquez 2 Jack Miller 1 Jorge Martín 1 Maverick Viñales 1 Brad Binder 1 Miguel Oliveira 2020 9 3 Franco Morbidelli 3 Fabio Quartararo 1 Joan Mir 1 Alex Rins 1 Maverick Viñales 1 Andrea Dovizioso 1 Miguel Oliveira 1 Brad Binder 1 Danilo Petrucci 2019 5 12 Marc Marquez 2 Andrea Dovizioso 2 Maverick Viñales 2 Alex Rins 1 Danilo Petrucci 2018 5 9 Marc Márquez 4 Andrea Dovizioso 3 Jorge Lorenzo 1 Maverick Viñales 1 Cal Crutchlow 2017 5 6 Marc Marquez 6 Andrea Dovizioso 3 Maverick Viñales 2 Dani Pedrosa 1 Valentino Rossi 2016 9 5 Marc Marquez 4 Jorge Lorenzo 2 Valentino Rossi 2 Cal Crutchlow 1 Maverick Viñales 1 Andrea Dovizioso 1 Dani Pedrosa 1 Andrea Iannone 1 Jack Miller 2015 4 7 Jorge Lorenzo 5 Marc Marquez 4 Valentino Rossi 2 Dani Pedrosa 2014 4 13 Marc Márquez 2 Valentino Rossi 2 Jorge Lorenzo 1 Dani Pedrosa 2013 4 8 Jorge Lorenzo 6 Marc Márquez 3 Dani Pedrosa 1 Valentino Rossi 2012 3 7 Dani Pedrosa 6 Jorge Lorenzo 5 Casey Stoner 2011 4 10 Casey Stoner 3 Jorge Lorenzo 3 Dani Pedrosa 1 Ben Spies 2010 4 9 Jorge Lorenzo 4 Dani Pedrosa 3 Casey Stoner 2 Valentino Rossi 2009 5 6 Valentino Rossi 4 Jorge Lorenzo 4 Casey Stoner 2 Dani Pedrosa 1 Andrea Dovizioso 2008 4 9 Valentino Rossi 6 Casey Stoner 2 Dani Pedrosa 1 Jorge Lorenzo 2007 5 10 Casey Stoner 4 Valentino Rossi 2 Dani Pedrosa 1 Chris Vermeulen 1 Loris Capirossi 2006 7 5 Valentino Rossi 3 Loris Capirossi 3 Marc Melandri 2 Nicky Hayden 2 Dani Pedrosa 1 Toni Elias 1 Troy Bayliss 2005 5 11 Valentino Rossi 2 Marco Melandri 2 Loris Capirossi 1 Nicky Hayden 1 Alex Barros 2004 4 9 Valentino Rossi 4 Sete Gibernau 2 Makoto Tamada 1 Max Biaggi 2003 4 9 Valentino Rossi 4 Sete Gibernau 2 Max Biaggi 1 Loris Capirossi 2002 4 11 Valentino Rossi 2 Max Biaggi 2 Alex Barros 1 Tohru Ukawua

*Em negrito o campeão de cada temporada

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!