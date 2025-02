Marc Márquez está pronto para a temporada 2025 da MotoGP. Os holofotes estarão voltados para ele por sua chegada à Ducati, a mais forte do grid atual, pela forte pré-temporada que teve, dominando o último teste em Buriram, e também por como será seu relacionamento com seu novo companheiro de equipe, Pecco Bagnaia.

Muito tem se falado sobre se Márquez e Bagnaia, especialmente considerando que ambos estão na disputa pelo título mundial deste ano a bordo da moto da Ducati. No entanto, até o momento, a relação entre o espanhol e o italiano tem sido mais do que satisfatória.

Eles foram vistos em várias ocasiões conversando sobre a moto, compartilhando impressões e, na verdade, tiveram que trabalhar juntos na Malásia e na Tailândia para tomar a decisão de começar a temporada com o motor, o chassi e o pacote aerodinâmico que a GP24 tinha.

Márquez falou sobre o início da temporada com Bagnaia em uma entrevista ao programa El Hormiguero da Antena 3. Nela, o catalão confessou que as coisas estão indo bem, entre outras coisas, por causa da maturidade que vem com a idade, e descreveu o italiano como um "cavalheiro", embora saiba que isso não impede o bicampeão da MotoGP de ser agressivo na pista quando precisa ser.

Perguntado se dois pilotos como ele e Pecco podem se dar bem devido ao espírito competitivo predominante, Márquez disse:

"Se você colocar dois galos no mesmo galinheiro com 22 ou 25 anos, é ruim. É uma bomba. Mas ele tem 27 anos, eu acho, e eu tenho 32. Além disso, Pecco é um cavalheiro, é calmo".

"Trabalhamos juntos durante a pré-temporada, compartilhamos muitas conversas para obter a melhor bicicleta possível.... Mas nós dois sabemos que, da primeira à última corrida, cada um cuidará de seus próprios interesses na pista".

"Mas e fora da pista? Eu sei a diferença. Quando eu tinha 20 anos, não sabia a diferença. Era uma questão de vida ou morte. Quando eu tinha 20 anos, era como agora, mas um pouco pior [risos]".

"Mas, dessa forma, há união dentro da equipe. Pecco é um cavalheiro, ele nunca levanta a voz nem nada. Mas, na pista, ele é um lutador. Se ele tiver que colocar a moto na pista, como tem que ser, ele vai colocar. Mas é assim que ele é", continuou.

Muito tem sido dito nos últimos anos sobre o trabalho de Márquez em termos de desenvolvimento de suas motos, já que ele é considerado um piloto que tende a se adaptar a tudo o que lhe é apresentado.

Depois de um período de adaptação com as motos Ducati, em que ele teve que voltar "para a lama" do desenvolvimento como piloto de fábrica após sua passagem pela Gresini, o #93 explicou que esse não é seu papel preferido na MotoGP.

"[Na Honda], eu estava lutando a cada corrida para ficar em décimo, décimo primeiro. E eu não aceitei isso. Um piloto pode desenvolver uma motocicleta, mas eu não sou um piloto que desenvolve uma motocicleta".

"Sou um piloto com a mentalidade de tentar vencer. E se não posso estar entre os cinco primeiros, e todo fim de semana na festa, não fazia sentido [continuar]", explicou ele, antes de explicar como abordou a HRC sobre sua saída.

"Eu disse a eles como eles viam me deixando livre e que eu estava indo para uma equipe satélite, porque eu queria entender se eu ainda era competitivo. Não estou indo para uma equipe de fábrica, porque nesse caso é como se os 'chifres' fossem maiores. E eles entenderam isso".

Por fim, o espanhol explicou como considerou sua saída para a Gresini, com vistas a um possível futuro na Ducati, como tem sido.

"A decisão de deixar a Honda foi muito difícil, não por causa do salário, mas porque você tem que tomar uma decisão honesta como essa de forma egoísta, olhando para si mesmo, e o mais importante é que eu estava deixando a equipe da minha vida, meus amigos, e a Honda, um salário".

"Mas a prioridade era responder a mim mesmo se eu ainda era competitivo".

"Eu me juntei à Gresini, assumi um risco, porque é como um investimento em sua carreira de piloto. Se eu fosse competitivo, as coisas aconteceriam. Naquele ano, eu sabia que os contratos estavam chegando ao fim. E se você se saísse bem na Gresini, teria a chance de ir para uma equipe de fábrica".

"Mas você precisa se expor. Para mim, fracassar não é se expor. Se eu falhar, aceitarei o que eles disserem. Mas, para mim, fracassar é não tentar. Eu tentei, fui bem, e agora estou na melhor equipe, a que eu queria, com a melhor moto, e está em minhas mãos se posso ganhar outro título", conclui.

