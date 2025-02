MotoGP: Miller diz que a Yamaha não precisa ceder à 'moda' do V4

Desde a saída da Suzuki, a Yamaha tem sido a única fabricante a usar um motor de quatro cilindros em linha, enquanto a concorrência mudou totalmente para V4s na MotoGP.

Durante muito tempo, as duas arquiteturas deram a impressão de ter pontos fortes e fracos, entre a flexibilidade oferecida pelo motor Yamaha e a potência fornecida pelos V4s de seus rivais, mas o atraso sofrido pelo fabricante japonês nos últimos anos levou-o a considerar uma mudança de filosofia.

Há vários meses, a Yamaha vem trabalhando no desenvolvimento de um V4 e em todas as modificações que ele implicará na motocicleta, sem saber se isso levará ao abandono de seu motor de quatro cilindros em linha. Mas, mesmo antes de testar esse V4, Jack Miller deu uma guinada nos trabalhos ao dizer que seu desenvolvimento não é uma necessidade.

De volta à Pramac este ano, o australiano está descobrindo a Yamaha, tendo pilotado Honda, Ducati e KTM, todas equipadas com V4s. E, apesar da falta de potência frequentemente associada ao quatro cilindros em linha de sua moto, ele diz que isso não é um problema real na M1.

"Parece funcionar. O que ela faz, faz muito bem", enfatizou Miller. "Acho que esse debate sobre um V4 ou não é uma moda passageira e não acho que seja um dado adquirido que você precise de um V4. Há coisas boas e ruins em tudo, mas acho que o quatro em linha que temos no momento é muito bom".

A eletrônica é o verdadeiro ponto fraco

Com espaço para melhorias, de acordo com Miller, ele acredita que a Yamaha deve se concentrar no gerenciamento eletrônico, uma área na qual Fabio Quartararo já pediu melhorias no passado. Com base em sua experiência na competição, Miller acredita que a Yamaha tem dificuldade para se adaptar às necessidades de cada circuito.

"Há trabalho a ser feito, isso é certo, mas eles estão trabalhando duro na estratégia e no software para os engenheiros, para que possam fazer ajustes e mudanças. Não é o programa mais fácil de mudar para fazer ajustes, seja curva a curva, marcha a marcha ou o que for - não é o mais fácil e leva tempo, mas eles estão cientes disso. Eles estão tentando melhorar o tempo de reação e a qualidade da eletrônica".

É justamente a fase entre o fim da frenagem e o início da aceleração que o piloto da Pramac quer melhorar, para ganhar em gradualidade:

"Na frenagem é muito bom, no meio da curva é muito bom. Só que, do meio da curva até a saída, isso pode ser melhorado, como no primeiro setor [em Sepang] e mesmo que a ligação entre quando solto os freios e quando acelero fique menor".

"Em comparação com as motos que tive no passado, essa moto mantém tanta velocidade nas curvas [que precisamos melhorar] a aceleração, a forma como aceleramos para não sermos levados para o lado de fora e mantermos a velocidade nas curvas. Na Curva 1, é bem claro para mim, é uma curva bastante arredondada em que não há muita aderência, você fica no limite do pneu por muito tempo e faz uma trajetória ligeiramente diferente. Precisamos trabalhar nisso, sendo muito bons na frenagem".

"[No teste de Sepang], brinquei um pouco com as trajetórias para entender as diferentes. Na Curva 1, não há necessidade de virar tão cedo, posso esperar um pouco e frear um pouco mais na linha e depois mergulhar. A saída é muito semelhante em termos de tempo".

"É importante entender essas coisas na motocicleta. Precisamos trabalhar um pouco mais na aceleração, para sair um pouco mais rápido. Nas curvas mais lentas, como a penúltima e a última, acho que é bem simples".

"É mais nas curvas 5 e 6, nas mudanças de direção, que me sinto muito rápido, a velocidade no meio da curva é boa, é apenas a conexão entre a volta na curva 6 e a transferência [que não é perfeita]. A Yamaha tem um comprimento de acelerador muito curto, e isso é algo em que eu gostaria de trabalhar".

Uma adaptação natural

Apesar dessas áreas de melhoria, Miller tem se mostrado muito entusiasmado desde que começou a testar a Yamaha. Impressionado com a sensação da motocicleta na dianteira, ele se familiarizou rapidamente com ela e "não precisou de muito" para se adaptar à nova arquitetura do motor, dizendo que estava acostumado a pilotar máquinas diferentes.

"As motos andam de forma diferente. Não importa se é uma V4, uma quatro em linha ou uma monocilíndrica, tudo é pilotado de forma diferente [e] como piloto você pode entender as necessidades da motocicleta. Não acho que meu estilo de pilotagem tenha mudado".

"Você faz o que a moto lhe permite fazer: se a moto lhe permite manter a velocidade máxima nas curvas, é isso que você tenta fazer. Como piloto, você pensa: 'ah, droga, eu posso virar e, se ela continuar virando, vou continuar fazendo isso, vou continuar trabalhando nessa direção'".

"A maioria dos pilotos de motocicleta consegue se adaptar. É muito simples, podemos lidar com isso. É muito fácil entender o que a moto quer de você, o que ela precisa de você. É diferente, o motor tem um caráter diferente, mas é incrível poder pilotar essas coisas!"

"É diferente, na curva de potência e assim por diante, em comparação com as motos que já pilotei", acrescentou Miller. "De Barcelona até [o teste de Sepang], ela evoluiu bastante. É difícil esquecer tudo porque já tive [motores muito potentes] e agora o motor em linha".

"Não importa se você tem uma Yamaha 450, Honda 450 ou motocross, a curva de potência é diferente em todos os motores, então você tem que entender o que ele quer de você".

