Neste fim de semana, a MotoGP volta a acelerar após uma pausa com mais uma edição do GP das Américas, em Austin. E, para Enea Bastianini, a passagem do Mundial pelos Estados Unidos tem uma "ameaça" importante no grid: Marc Márquez.

O hexacampeão é o piloto de maior sucesso no Circuito das Américas. Sua primeira vitória na pista texana veio em 2013, com triunfos sucessivos até 2019, quando uma queda abriu caminho para Álex Rins com a Suzuki.

Quanto o COTA voltou ao calendário em 2021 devido ao impacto da pandemia em 2020, Márquez voltou a vencer, mesmo estando no auge dos problemas com o braço fraturado no ano anterior. O espanhol vive em 2023 um início forte como piloto Ducati na equipe Gresini, terminando em quarto no GP do Catar além de um pódio na sprint de Portimão.

Vencedor do GP das Américas de 2022, Bastianini está animado com o retorno aos EUA, mas teme a 'ameaça' de Márquez.

"Ano passado eu perdi a corrida por causa de minha lesão", disse. "Mas lembro de ter boas memórias de 2022".

"Foi minha vitória favorita daquela temporada, e é lindo para mim estar de volta ao COTA. Sei que teremos um problema com Marc, porque ele é muito rápido nesta pista, mas também com outros pilotos. Veremos como será".

Bastianini retornou ao pódio da MotoGP na última etapa pela primeira vez desde sua vitória na Malásia no ano passado, terminando em segundo, atrás de Jorge Martín, da Pramac Ducati, que lidera o campeonato.

Após sofrer para se adaptar à moto de 2023 da Ducati, muito por causa de seus longos períodos de ausência devido às lesões, o início forte em 2024 dá a Bastianini uma confiança maior para o retorno à Austin.

"A mentalidade sempre será a mesma, porque acho que começamos bem o ano. Trabalhamos bem nas férias. Eu sabia que seria um começo mais difícil, no sentido de que no Catar eu sofri um pouco mais. Mas sabemos em quais aspectos trabalhar, então não posso dizer que estou calmo, mas sim confiante".

