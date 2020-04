Viñales: corrida de Lorenzo será importante para Yamaha na MotoGP

Companheiro do italiano Valentino Rossi e piloto espanhol da Yamaha, Maverick Viñales destacou a importância que a participação de seu compatriota Jorge Lorenzo, novo testador da equipe, no GP de Barcelona representará para a montadora japonesa na MotoGP 2020.

Ao MotoGP.com, Viñales disse que sente que Lorenzo será capaz de testar itens de maneira bem mais eficaz, já que normalmente é mais difícil para os pilotos oferecer um bom feedback durante as corridas.

"Eu acho que é importante para a Yamaha [que Lorenzo corra em Barcelona] porque eles podem tentar muitas coisas durante a prova. Acho que para a Yamaha é muito importante ter o Jorge”, ponderou Viñales.

“Será muito bom, porque eles podem testar novos itens, muitas coisas, e realmente provar que tudo está funcionando bem em um fim de semana de corrida”, afirmou. Lorenzo, aliás, foi tricampeão da MotoGP pela Yamaha. Relembre todas as vitórias do piloto na categoria rainha:

Galeria Lista 1- GP de Portugal 2008, Yamaha 1 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 2- GP do Japão 2009, Yamaha 2 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 3- GP da França 2009, Yamaha 3 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 4- GP de Indianápolis 2009, Yamaha 4 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 5- GP de Portugal 2009, Yamaha 5 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 6- GP da Espanha 2010, Yamaha 6 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 7- GP da França 2010, Yamaha 7 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 8- GP da Grã Bretanha 2010, Yamaha 8 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 9- GP da Holanda 2010, Yamaha 9 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 10- GP da Catalunha 2010, Yamaha 10 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 11- GP dos Estados Unidos 2010, Yamaha 11 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 12- GP da República Tcheca 2010, Yamaha 12 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 13- GP de Portugal 2010, Yamaha 13 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 14- GP de Valencia 2010, Yamaha (campeão mundial) 14 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 15- GP da Espanha 2011, Yamaha 15 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 16- GP da Itália 2011, Yamaha 16 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 17- GP de San Marino 2011, Yamaha 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18- GP do Catar 2012, Yamaha 18 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 19- GP da França 2012, Yamaha 19 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 20- GP da Catalunha 2012, Yamaha 20 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 21- GP da Grã Bretanha 2012, Yamaha 21 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 22- GP da Itália 2012, Yamaha 22 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 23- GP de San Marino 2012, Yamaha (Conquistou o Bi com o 2º na Austrália) 23 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 24- GP do Catar 2013, Yamaha 24 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 25- GP da Itália 2013, Yamaha 25 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 26- GP do Catar 2013, Yamaha 26 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 27- GP da Grã Bretanha 2013, Yamaha 27 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 28- GP de San Marino 2013, Yamaha 28 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 29- GP da Austrália 2013, Yamaha 29 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 30- GP do Japão 2013, Yamaha 30 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 31- GP de Valencia 2013, Yamaha 31 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 32- GP de Aragón 2014, Yamaha 32 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 33- GP do Japão 2014, Yamaha 33 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 34- GP da Espanha 2015, Yamaha 34 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation 35- GP da França 2015, Yamaha 35 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 36- GP da Itália 2015, Yamaha 36 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 37- GP da Catalunha 2015, Yamaha 37 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 38- GP da República Tcheca 2015, Yamaha 38 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 39- GP de Aragón 2015, Yamaha 39 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 40- GP de Valência 2015, Yamaha (tricampeão mundial) 40 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 41- GP do Catar 2016, Yamaha 41 / 47 Foto de: Michelin Sport 42- GP da França 2016, Yamaha 42 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 43- GP da Itália 2016, Yamaha 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 44- GP de Valencia 2016, Yamaha 44 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 45- GP da Itália 2018, Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 46- GP da Catalunha 2018, Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47- GP da Áustria 2018, Ducati 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Após acidente, Viñales aproveita adiamentos para melhorar forma física

O atraso forçado de dois meses no início da nova temporada devido à pandemia de coronavírus ofereceu aos pilotos tempo adicional de preparação para a campanha de 2020 da MotoGP. Bom para Viñales, que teve leve acidente enquanto treinava de motocross na semana passada.

Vinales diz que está "bastante calmo" com a situação atual, acrescentando que está andando de moto o máximo que pode, a fim de melhorar o estilo de pilotagem e de frenagem para quando voltar ao M1.

"Estamos tentando andar de moto o máximo de dias possível, porque é muito importante continuar andando, para manter a intensidade que trazemos da pré-temporada", disse o espanhol da moto #12 da categoria rainha.

“Estamos treinando com motocross, estamos treinando no Supermoto, estamos treinando na pista de corrida - não com a M1, é uma moto diferente, mas podemos tentar melhorar algumas coisas que eu posso fazer na M1”.

“Ainda precisamos melhorar o estilo de pilotagem. Acho que não estamos no melhor momento, então há um ponto em que tenho que melhorar. Também um pouco na área de frenagem, tenho que ser mais forte".

"Neste mês posso dar mais um passo no estilo de pilotagem e posso andar muito melhor na Yamaha. Então, para nós, é muito importante continuar andando, esse é o plano. Não podemos esperar para estar na M1 e correr”, completou.

