Valentino Rossi se despediu da Yamaha após disputar sua última corrida com a equipe no GP de Portugal, no último domingo, pela MotoGP. O piloto já tem seu destino definido para 2021: irá para a Petronas.

Valentino Rossi chegou à Yamaha em 2004 e permaneceu até 2010. Depois de um hiato de duas temporadas com a Ducati, voltou à equipe japonesa em 2013 para um período que terminou no último fim de semana.

No total, são 15 anos divididos em dois períodos, sempre na equipe principal. Ao longo deste tempo, ele disputou 290 GPs, vencendo 56 e conquistando quatro títulos de MotoGP.

Em 2021 o # 46 manterá a condição de piloto de fábrica, mas irá competir pela equipe satélite da Petronas.

Confira as fotos dos momentos de despedida de Rossi da Yamaha:

A despedida de Valentino Rossi da Yamaha Factory Racing 1 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi y Lin Jarvis en el evento de despedida de Yamaha. 2 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 3 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 4 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 5 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 6 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 7 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 8 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 9 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 10 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 11 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 12 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 13 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 14 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 15 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 16 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi y Maverick Vinales en el evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 17 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 18 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 19 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi y Lin Jarvis en el evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 20 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi y Maverick Vinales en el evento de despedida de Yamaha Factory Racing. 21 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP

