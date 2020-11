O campeão mundial de MotoGP Joan Mir diz que um problema eletrônico causado por duas colisões no início do GP de Portugal o obrigou a abandonar a última corrida de 2020.

O piloto da Suzuki se qualificou apenas em 20º devido a outro problema elétrico, mas conseguiu chegar ao 12º depois de uma boa primeira volta.

No entanto, ele foi para 19º na segunda volta depois de colidir com a traseira da Avintia Ducati de Johann Zarco na curva 3. Mir já havia colidido com Francesco Bagnaia "Pecco", da Pramac, na primeira volta na mesma curva, o que aparentemente deslocou o ombro do italiano.

O piloto da Suzuki disse que um desses contatos causou um problema com a parte eletrônica da moto, que o levou a perder o controle de tração, e o problema foi piorando conforme o pneu traseiro ia se desgastando.

“A adrenalina estava facilitando a ultrapassagem e foi divertido”, disse Mir, que desistiu na volta 16. “Então, tenho que pedir desculpas a Pecco porque nessa parte eu fui muito agressivo, um pouco demais. Às vezes eu critico esse tipo de manobra e eu não estava ... não fui sujo, mas não foi a melhor manobra.

“E aí com esse toque, não sei se foi com o Zarco ou com o Pecco, que afetou de alguma forma - não sabemos por que - a eletrônica da moto, e aí eu não tive tração. Eu estava tendo tração em algumas partes, outras não.

“Então, quando o pneu foi se degradando, foi ficando cada vez pior e tive que abandonar.”

Mir insiste que o problema eletrônico que atrapalhou seu sábado não foi o mesmo que sofreu no domingo e não tem certeza do que poderia ter alcançado em sua primeira corrida como campeão mundial sem esses problemas técnicos.

“Os problemas de ontem não eram os mesmos de hoje”, acrescentou. “Foi uma história diferente, durante a corrida não tive esses problemas. O problema hoje era que às vezes a tração estava falhando.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Rubinho relata emoção com filhos nas 500 Milhas de Kart e Motorsport.com estreia bem com o 11° lugar

Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1