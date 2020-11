Depois de 15 temporadas na equipe oficial da Yamaha, Valentino Rossi fez sua última prova antes de passar para a Petronas na MotoGP. E após terminar em oitavo no GP de Portugal, o Doutor fez uma previsão sobre a próxima dupla da equipe: Maverick Viñales e Fabio Quartararo.

O lado de Rossi na garagem passará a ser do francês, em uma troca de assento entre os pilotos e o italiano garantiu que o futuro ocupante da moto chegará com a intenção de tornar-se a referência interna. Segundo o Doutor, isso é positivo, porque injetará uma dose de motivação em ambos os pilotos, que farão de tudo para se impor frente ao outro.

"O ano que vem será uma luta aberta entre Viñales e Quartararo para ver quem será o macho alfa"

Rossi, que terá nessa nova etapa a companhia de seu diretor técnico David Muñoz, seu engenheiro Matteo Flamigni e o analista de pista Idalio Gavira, detalhou os pontos a favor e contra de uma mudança para uma equipe satélite.

"Por um lado, a equipe oficial tem uma vantagem por ter mais gente trabalhando na moto. Mas também há inconvenientes, porque você tem que testar muitas peças, o que atrapalha o andamento".

"Por outro lado, a satélite busca apenas o melhor rendimento do final de semana e ultimamente vemos que as equipes satélites parecem funcionar melhor que as oficiais".

Com a mudança, Rossi deixará para trás vários técnicos que trabalharam com ele ao longo desses anos. Alguns deles, como os australianos Alex Briggs e Brent Stephens foram peças-chave em sua trajetória na MotoGP, tendo sido uma 'herança' de Mick Doohan.

"Tenho muitos amigos e acredito que o fator humano é o que mais sentirei falta. Voltar à garagem pela última vez foi um momento de emoção porque é o fim de uma relação com pessoas que trabalham comigo há anos".

