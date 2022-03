Carregar reprodutor de áudio

A hora chegou! Três anos depois, a MotoGP volta a correr na América do Sul, com mais uma edição do GP da Argentina, etapa cancelada em 2020 e 2021 por conta da pandemia e do grave incêndio nas instalações do circuito de Termas de Río Hondo. Mas antes mesmo do início do fim de semana, já temos mudanças importantes na programação.

Após um problemático GP na Indonésia, a MotoGP esperava um final de semana mais tradicional, sem maiores complicações como a forte chuva que atrasou a largada em Mandalika e as fortes críticas aos pneus escolhidos pela Michelin para a etapa.

Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Problemas na chegada de dois aviões de carga com os materiais das equipes das três classes forçaram a Dorna Sports e a organização do evento a cancelarem o primeiro dia de atividades, condensando toda a programação no sábado e no domingo.

Mais cedo nesta semana, a Honda confirmou Marc Márquez não disputará o GP. Após uma queda violenta antes da corrida em Mandalika, a quarta da etapa, o hexacampeão voltou a sofrer com diplopia, e sua participação no GP das Américas da semana que vem em Austin ainda é duvidosa.

Com os resultados da Indonésia, o campeonato está embolado. Enea Bastianini, vencedor no Catar, segue na liderança com 30 pontos, dois a mais que Brad Binder, enquanto o campeão de 2021, Fabio Quartararo, é o terceiro com 27, graças à grande prova de recuperação há duas semanas. Vencedor em Mandalika, Miguel Oliveira é o quarto com 25 e Johann Zarco fecha o top 5 com 24.

O final de semana da MotoGP em Río Hondo contará ainda com a presença da Moto2 e Moto3, com o brasileiro Diogo Moreira buscando se recuperar na segunda categoria. Em Mandalika, Moreira sofreu com problemas na moto e precisou abandonar ainda no começo da prova, após uma ótima classificação, garantindo uma vaga na primeira fila.

Confira os novos horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 10h35 Star+ Treino Livre 2 Sábado 13h25 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 16h25 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 17h05 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 15h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 09h40 Star+ Treino Livre 2 Sábado 12h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 15h30 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 13h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 08h45 Star+ Treino Livre 2 Sábado 11h35 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 14h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 12h ESPN 4 e Star+

