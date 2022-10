Carregar reprodutor de áudio

A Dorna Sports divulgou um comunicado anunciando a criação de dois novos campeonatos de promoção para jovens promissores: o Latin America Talent Cup e o FIM MiniGP Latin America Series. Essas duas copas acontecerão na América Latina e farão parte do programa conhecido como Road to MotoGP.

A criação de ambas as competições procura dar maior apoio aos jovens pilotos latino-americanos e promover a sua chegada a MotoGP. Pois são poucos os nomes que chegaram ao Campeonato do Mundo de Motos nos últimos anos.

Latin America Talent Cup

A primeira delas será realizada sob o nome Latin America Talent Cup, com um grid de 25 pilotos entre 14 e 21 anos. É um evento homólogo aos já existentes British Talent Cup, Asia Talent Cup, European Talent Cup e Northern Talent Cup, e um degrau abaixo do JuniorGP e da RedBull Rookies Cup.

Será o primeiro campeonato de promoção organizado sob o guarda-chuva do Campeonato Mundial de Motociclismo a ser realizado na América Central e do Sul. O campeonato está focado em jovens promessas de uma lista de 20 países: México, Cuba, República Dominicana, Honduras, Nicarágua, Guatemala, Porto Rico, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina.

O evento inaugural acontecerá no final da temporada de 2023, quando eles dividirão a pista com as SBK na pista de San Juan Villicum, na Argentina, e o restante da campanha acontecerá em 2024.

O calendário terá 12 corridas, que acontecerão em circuitos como Codegua (Chile), Termas de Río Hondo (Argentina), Goiânia (Brasil) ou Curvelo (Brasil).

Os três primeiros colocados do campeonato entrarão na seleção da Red Bull Rookies Cup, sendo que quem conquistar o título será promovido a SSP300 no CIV.

FIM MiniGP Latin America Series

Essa competição é destinada aos pilotos entre 10 e 14 anos, e eles competirão com uma Ohvale GP-0 160. A primeira temporada está prevista para 2023, com um calendário de cinco corridas em três países (Argentina, Brasil e Chile).

Após a saída dos lendários Alex Barros (Brasil) e Sebas Porto (Argentina), poucos nomes conseguiram se destacar em qualquer uma das três categorias do campeonato mundial. Os casos mais recentes são o de Yonny Hernández (com cinco temporadas no MotoGP), Gabri Rodrigo (criado na Espanha, apesar de competir sob a nacionalidade argentina), Eric Granado ou Diogo Moreira (ambos do Brasil). No Mundial de SBK destaca-se Leandro 'Tati' Mercado (Argentina), que vai patrocinar as duas novas taças.

Mas não só faltam pilotos de nacionalidade latina, como também faltam eventos. Nas últimas décadas vimos o desaparecimento de vários eventos na América do Sul, e atualmente resta apenas o Grande Prêmio da Argentina (embora haja rumores de que o Brasil pode voltar ao calendário).

“Poder ver esses projetos se tornarem uma realidade para a América Latina nos enche de orgulho e satisfação, e temos certeza de que serão benéficos para os pilotos de toda a região”, declara Pedro Venturo, presidente da FIM na América Latina.

"A acessibilidade gera igualdade e estamos ansiosos para que a Latin America Talent Cup e o FIM MiniGP Latin America Series sejam um passo tão valioso em nossa escada global", destacou Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music