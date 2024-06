Acabaram as férias! Após uma pausa de três semanas, a MotoGP volta a acelerar entre os dias 28 e 30 de junho, com Assen, a Catedral da Velocidade, recebendo mais uma edição do GP da Holanda, a oitava etapa da temporada 2024.

Com o adiamento do GP do Cazaquistão para setembro, por conta do cancelamento da etapa da Índia, a MotoGP ficou com um vácuo de três semanas no calendário e, agora, retorna para mais duas provas antes de sua pausa oficial de verão durante o mês de julho.

Nesse meio tempo, o paddock se manteve em polvorosa, com diversos anúncios importantes do mercado de pilotos, como a confirmação de Marc Márquez na Ducati, a ida de Jorge Martín e Marco Bezzecchi para a Aprilia e Enea Bastianini e Maverick Viñales na Tech3 KTM.

Na pista, Jorge Martín busca se recuperar após dois finais de semana abaixo do esperado, onde ele viu sua vantagem no Mundial cair consideravelmente. O espanhol da Pramac tem 171 pontos contra 153 de Francesco Bagnaia.

Com 136 pontos, Marc Márquez é o terceiro colocado, à frente de Enea Bastianini, com 114, enquanto Pedro Acosta fecha o top 5 com 101, apenas um à frente de Maverick Viñales.

Na Moto2, Sergio García lidera com 122 pontos contra 115 de Joe Roberts, enquanto Ai Ogura é o terceiro com 99. Representante brasileiro no grid, Diogo Moreira é o 21º colocado com sete pontos conquistados em seu ano de estreia na categoria.

Já na Moto3, vemos um domínio sul-americano. Com cinco vitórias em sete corridas, o colombiano David Alonso abre uma boa vantagem na liderança, tendo 143 pontos contra 106 de Daniel Holgado. Collin Veijer completa o top 3 com 95.

Para fechar, a MotoE entra na segunda metade da temporada 2024 com a quinta etapa de oito previstas. Mattia Casadei lidera com 132 pontos contra 126 de Kevin Zannoni. Já Eric Granado voltou a subir na tabela graças a um pódio na última passagem por Mugello. O brasileiro é o sétimo colocado com 70.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Holanda:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h25 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 12h05 ESPN e Star+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Star+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Star+

