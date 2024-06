MotoGP: Honda acerta renovação com Joan Mir por mais dois anos

Apesar de um momento de baixa em sua carreira, o campeão de 2020 da MotoGP, Joan Mir, fechou uma renovação de contrato com a Honda que o garantirá na equipe japonesa por mais dois anos, segundo apurado pelo Motorsport.com.

A notícia significa também que o campeão de 2017 da Moto3 e de 2020 da MotoGP permanecerá na classe rainha por mais dois anos, elevando sua carreira para oito temporadas. O espanhol estreou na Suzuki em 2019 e venceu o campeonato já em sua segunda temporada, antes que a saída repentina da marca da MotoGP o levasse a se mudar para a Honda em 2023.

Desde que se juntou à nova casa, Mir disputou um total de 22 GPs, mas ainda não marcou um pódio ou uma pole position. O quinto lugar obtido na visita da MotoGP à Índia em setembro do ano passado continua sendo seu melhor resultado com a Honda.

Embora nenhum piloto tenha sido capaz de fazer a RC213V funcionar nos últimos anos, a Honda valorizou o progresso de Mir e o papel que ele desempenhou no desenvolvimento da moto.

Mir também é atualmente o piloto mais bem colocado da Honda na classificação do campeonato, ocupando o 18º lugar com 13 pontos. Ele tem quatro pontos a mais que Johann Zarco (19º), da LCR, e superou Takaaki Nakagami (20º) em cinco tentos. O companheiro de equipe Luca Marini está em 24º lugar e ainda não pontuou em 2024.

Embora vários nomes tenham surgido como possíveis opções para a Honda, a realidade é que ela sempre viu Mir como sua primeira opção. Sendo assim, a HRC chegou a um acordo verbal para mantê-lo em sua equipe por mais duas temporadas, com um anúncio previsto para breve.

A decisão também oferece estabilidade na equipe de fábrica, com Marini já vinculado à equipe até o final de 2025. Zarco também tem um contrato para correr em uma Honda com a LCR no próximo ano.

Joan Mir, Equipe Repsol Honda Foto de: Repsol Media

Além do trio da Honda, Mir, Marini e Zarco, vários pilotos têm contratos válidos para 2025: Marc Márquez se juntará a Francesco Bagnaia na Ducati, Brad Binder e Pedro Acosta correrão pela KTM, Maverick Vinales e Enea Bastianini formarão uma equipe na Tech3, Fabio Quartararo liderará a Yamaha, enquanto Jorge Martin se juntará à Aprilia.

Ameaça de aposentadoria frustrada

Esta novidade joga água fria nos rumores de que Mir poderia se aposentar prematuramente da MotoGP após a temporada de 2024. Depois de um início de ano conturbado e de testes de pré-temporada em que a direção da motocicleta se desviou completamente de seu gosto, Mir pensou seriamente em pendurar o capacete aos 27 anos de idade.

Entretanto, nos testes recentes, a Honda retificou o curso e parece que finalmente há alguma luz no fim do túnel, dando a Mir alguma esperança sobre o desenvolvimento da RC213V.

Outra notícia positiva é que a Honda ainda está negociando contratos de longa data sobre seu próprio futuro, o que significa que uma despedida no estilo da Suzuki não acontecerá antes de 2027.

No mesmo ano, novos regulamentos técnicos devem entrar em vigor na MotoGP, oferecendo aos fabricantes japoneses a possibilidade de alcançar seus rivais europeus.

