A Aprilia confirmou nesta segunda-feira a contratação do piloto da VR46, Marco Bezzecchi, em um acordo plurianual, para fazer parceria com Jorge Martin na equipe oficial da marca na MotoGP a partir de 2025.

Conforme antecpiado pelo Motorsport.com, Bezzecchi se mudará para a marca de Noale após três temporadas com a equipe satélite VR46 da Ducati, um período que, até agora, rendeu três vitórias em GPs e o terceiro lugar no Mundial de 2023.

O acordo marca a culminação de seu objetivo de se tornar um piloto de fábrica, embora inicialmente ele esperasse subir na hierarquia da própria Ducati em vez de mudar para uma marca diferente.

Bezzecchi estava particularmente interessado em uma graduação dentro da Ducati depois de recusar a chance de correr com a Desmosedici do ano na Pramac em 2024 em favor da continuidade na VR46 - mesmo que isso significasse competir com a GP23, a moto do ano passado.

Marco Bezzecchi, equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

No entanto, a decisão da Ducati de contratar o Marc Márquez para se juntar a Francesco Bagnaia em 2025 acabou com as chances de uma promoção para a equipe oficial no próximo ano.

Após passar por um início de temporada complicado, com apenas um pódio nas sete primeiras rodadas e ficando atrás do companheiro de equipe Fabio di Giannantonio no Mundial, ele agora assina um contrato para se juntar à outra fabricante italiana.

Sua mudança para a Aprilia também é vista como uma impulsão de marketing para a marca, que finalmente tem um piloto italiano em sua estrutura após ter contado com os espanhóis Aleix Espargaro e Maverick Vinales nas últimas temporadas.

"Damos as boas-vindas a um dos melhores talentos italianos, que demonstrou seu valor desde sua estreia nas categorias inferiores e, especialmente, no ano passado na MotoGP, com desempenhos excepcionais e até mesmo vitórias de quebra", disse o CEO da Aprilia, Massimo Rivola.

"Mal podemos esperar para receber Bez em Noale; a moto italiana e a dupla de pilotos são extremamente empolgantes. Estamos muito felizes com nossa organização para 2025, Martín e Bezzecchi foram nossas primeiras escolhas por sua idade, talento, garra e determinação. Com eles, podemos escrever um novo e importante capítulo na história da Aprilia Racing".

A contratação de Bezzecchi significa que a Aprilia começará a temporada de 2025 com uma dupla totalmente nova. Espargaro, que desempenhou um papel fundamental na ascensão da Aprilia de uma equipe de fundo de grid a uma vencedora regular de corridas, anunciou sua decisão de se aposentar da MotoGP no final de 2024 e agora está pronto para assumir um papel de piloto de testes na Honda.

Vinales, por sua vez, passará a integrar a equipe Tech3 KTM, apoiada pela fábrica, em 2025, ao lado de Enea Bastianini.

Granado revela BASTIDOR do CAOS pós MÁRQUEZ na Ducati /MARTÍN na Aprilia: Eric diz TUDO de '24/MotoE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #15, com Eric Granado falando sobre Márquez e MotoE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!